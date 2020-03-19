Есть и хорошие новости: в Беларусь вернулись аисты
Многие перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, сообщают белорусские бердвотчеры.
Благодаря необычайно теплой зиме и сохранению подобного климата весной многие перелетные птицы вернулись в Беларусь раньше обычного.
Бердвотчеры сообщают о прилете белых аистов, черных дроздов, зябликов и горихвосток-чернушек, трясогузок, пеночек-теньковок и чернышей.
О возвращении скворцов сообщалось еще в начале марта. Так что весна в самом разгаре
Источник: sputnik.by
17:25 19/03/2020
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