+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Есть и хорошие новости: в Беларусь вернулись аисты

Многие перелетные птицы уже вернулись в Беларусь, сообщают белорусские бердвотчеры.


Благодаря необычайно теплой зиме и сохранению подобного климата весной многие перелетные птицы вернулись в Беларусь раньше обычного.

Бердвотчеры сообщают о прилете белых аистов, черных дроздов, зябликов и горихвосток-чернушек, трясогузок, пеночек-теньковок и чернышей. 

О возвращении скворцов сообщалось еще в начале марта. Так что весна в самом разгаре
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru