



Всего затронуто 23 субъекта РФ за сутки.





За последние сутки случаи зафиксировали:





Москва – 12 случаев

Московская область – 5 случаев

Свердловская область – 5 случаев

Тульская область – 3 случая

Красноярский край – 3 случая

Хабаровский край – 3 случая

Тамбовская область – 2 случая

Воронежская область – 2 случая

Краснодарский край – 2 случая

Кировская область – 2 случая

Ивановская область – 1 случай

Рязанская область – 1 случай

Мурманская область – 1 случай

Нижегородская область – 1 случай

Пермский край – 1 случай

Новосибирская область – 1 случай

Республика Саха (Якутия) – 1 случай

Оренбургская область – 1 случай

Ханты-Мансийский АО – 1 случай

Санкт-Петербург – 1 случай

Республика Чувашия – 1 случай

Саратовская область – 1 случай

Тверская область – 1 случай









Тем временем из разных городов Беларуси приходит информация о поступлении в больницы людей с подозрением на коронавирус, однако со вчерашнего утра Минздрав не обновляет данные по количеству больных.