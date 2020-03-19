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Шок! В России за сутки 52 новых случая коронавируса, всего 199. А наш Минздрав молчит

За последние сутки в РФ выявлено 52 новых случая, таким образом общее число выявленных зараженных выросло до 199.


Всего затронуто 23 субъекта РФ за сутки.

За последние сутки случаи зафиксировали:

Москва – 12 случаев
Московская область – 5 случаев
Свердловская область – 5 случаев
Тульская область – 3 случая
Красноярский край – 3 случая
Хабаровский край – 3 случая
Тамбовская область – 2 случая
Воронежская область – 2 случая
Краснодарский край – 2 случая
Кировская область – 2 случая
Ивановская область – 1 случай
Рязанская область – 1 случай
Мурманская область – 1 случай
Нижегородская область – 1 случай
Пермский край – 1 случай
Новосибирская область – 1 случай
Республика Саха (Якутия) – 1 случай
Оренбургская область – 1 случай
Ханты-Мансийский АО – 1 случай
Санкт-Петербург – 1 случай
Республика Чувашия – 1 случай
Саратовская область – 1 случай
Тверская область – 1  случай


Тем временем из разных городов Беларуси приходит информация о поступлении в больницы людей с подозрением на коронавирус, однако со вчерашнего утра Минздрав не обновляет данные по количеству больных.
"Белорусский партизан"
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