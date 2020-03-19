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Мошенник из Барановичского района специализировался на продаже "липовых" концертных билетов

21-летний парень с июня по октябрь 2019 года размещал в группах в соцсетях и на торговых интернет-площадках объявления о продаже билетов на концерты известных исполнителей, таких как Макс Корж, «Руки Вверх», «Океан Эльзы» и «Ленинград».

Фанаты групп и исполнителей с удовольствием прощались с содержимым кошельков и карт, переводили аванс мошеннику, но тот билетов не присылал - у парня их попросту не было. Деньги тоже не возвращал. Осенью прошлого года мошенника вычислили и задержали, на тот момент следствию было известно 20 преступных эпизодов. Но за время расследования были найдены еще 22 потерпевших - граждане из разных уголков страны. Общая сумма ущерба - более 3 500 рублей. Горе-билетеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса, он находится под стражей.
"Вечерний Брест"
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