Фанаты групп и исполнителей с удовольствием прощались с содержимым кошельков и карт, переводили аванс мошеннику, но тот билетов не присылал - у парня их попросту не было. Деньги тоже не возвращал. Осенью прошлого года мошенника вычислили и задержали, на тот момент следствию было известно 20 преступных эпизодов. Но за время расследования были найдены еще 22 потерпевших - граждане из разных уголков страны. Общая сумма ущерба - более 3 500 рублей. Горе-билетеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса, он находится под стражей.