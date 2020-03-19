"В связи с распоряжением правительства РФ от 16 марта №635-р, уведомлением ОАО "РЖД" и падением пассажиропотока с 23 марта временно отменяется ряд международных пассажирских поездов в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом", - сообщили в БЖД.





Сохраняется курсирование только поездов БЖД №2/1 Минск - Москва и №52/51 Брест - Санкт-Петербург.





Белорусская железная дорога напоминает, что в соответствии с распоряжением правительства РФ №635-р с 18 марта до 1 мая временно ограничивается въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси.





При этом в Беларусь из России можно возвращаться международными поездами без ограничений.





Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Деньги возвращаются на основании проездных документов.





Электронные билеты возвращаются через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата не ограничены.





Ранее абсолютное большинство рейсов из-за закрытия многих стран на карантин по коронавирусу отменила "Белавиа", приостановлены также международные автобусные перевозки.