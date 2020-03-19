Легендарные свитки Мертвого моря оказались фейком

Ученые доказали, что известные свитки Мертвого моря на самом деле являются современной подделкой. Об этом сообщают в Музее Библии в Вашингтоне.





Специалисты провели исследование 16 фрагментов коллекции свитков Мертвого моря. Их подвергли проверке с помощью традиционной и трехмерной микроскопии, микрохимическому тестированию и другим методам изучения.





В ходе изучения древностей были выявлены признаки того, что они созданы с помощью современных технологий. Так, на древние образцы кожи, покрытые животным клеем, были нанесены надписи. Также был сымитирован блеск подлинных свитков.