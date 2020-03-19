Легендарные свитки Мертвого моря оказались фейком
На самом деле документы были нанесли на древние образцы кожи и покрытые животным клеем, для имитации подлинности.
Ученые доказали, что известные свитки Мертвого моря на самом деле являются современной подделкой. Об этом сообщают в Музее Библии в Вашингтоне.
Специалисты провели исследование 16 фрагментов коллекции свитков Мертвого моря. Их подвергли проверке с помощью традиционной и трехмерной микроскопии, микрохимическому тестированию и другим методам изучения.
В ходе изучения древностей были выявлены признаки того, что они созданы с помощью современных технологий. Так, на древние образцы кожи, покрытые животным клеем, были нанесены надписи. Также был сымитирован блеск подлинных свитков.
Специалисты уверены, что свитки были созданные специально для того, чтобы обмануть.
Свитки были обнаружены в 1947 году в пещерах неподалеку от древнего поселения Кумран на Мертвом море. Они датируются периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры. В них записаны древнейшие библейские рукописи.
15:49 19/03/2020
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