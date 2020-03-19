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Минспорта: Восем тысяч беларусов не могут вернуться домой

8 тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ.

Об этом 19 марта сообщили в Минспорта и туризма

По данным туроператоров, в Египте находится около 6 000 наших граждан и 2 000 в других странах. Сейчас Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт «Внуково». Люди, которые прилетают в «Шереметьево» и «Домодедово», могут вернуться в Минск, со «Внуково» - нет. 

19 марта в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство для решения этой проблемы.

Министерство спорта и туризма также предлагает поддержать турбизнес на фоне сложной ситуации с коронавирусом. К примеру, это могут быть налоговые и арендные каникулы, выделение льготных кредитов.
Источник: ctv.by
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