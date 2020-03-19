



Сегодня Лукашенко объяснил , почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса





"Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать, - сказал Лукашенко. - И я проанализировал все эти факты: там, где мы, перестраховавшись, начали собирать людей и карантинить, ни один не был болен. Все оказались здоровы.





И вот поэтому китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает. И наш опыт подтверждает: три тысячи человек наблюдали - три тысячи здоровые".





При этом Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не будут упрощать подходы к борьбе с коронавирусом.





Он вспомнил о первом выявленном случае коронавируса в Беларуси - инфекцию обнаружили у иранского студента из БНТУ. Вскоре приняли решение ввести карантин в учреждении, несмотря на то, что у молодого человека на тот момент признаков коронавируса еще не было.





"Когда кто-то начинает паниковать, начинают принимать непонятные меры", - прокомментировал он ситуацию, подчеркнув, что задача Минздрава заключается в первую очередь в лечении людей. "Смотрите за людьми. А тех, кто будет закрывать-открывать, у нас хватает", - добавил он.





Он также выступил против карантина в школах и переноса каникул. "Если родители боятся - не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем", - напомнил Лукашенко.









Но, по его мнению, если в школах объявить досрочные каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус, их иммунитет справляется с инфекцией, поедут к бабушкам. А пожилые люди, наоборот, находятся в группе риска.





"Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы - будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем.





А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости", - подчеркнул Лукашенко.





Нет необходимости и в закрытии границ, убежден он. А вот контроль на них ослабевать не должен.









Мы же напомним, что по неофициальной информации, его младший сын Коля в школу не ходит. Видимо, папа тоже писал заявление "по семейным обстоятельствам", как того требуют от родителей других школьников, запрещая ссылаться на коронавирус.