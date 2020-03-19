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А это психоз? Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь-2020" перенесен на неопределенный срок

Полуфинал должен был состояться 21 марта. Однако сегодня стало известно, что его перенесли на неопределенный срок.

Об этом МЛЫН.BY рассказали в пресс-службе Национальной школы красоты.

Полуфинал конкурса «Мисс Беларусь» состоится в любом случае, однако пока точная дата неизвестна. Участие в нем примут 142 красавицы со всей Беларуси.

Во время регионального этапа в кастингах приняли участие 1850 девушек, в основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц. 

Претенденток на титул «Мисс Беларусь-2020» ждет еще одна встреча с жюри. Им предстоит пройти собеседование, измерение параметров, проверку на соответствие требованиям конкурса (рост, семейное положение, наличие татуировок и т. д.). Также нужно будет выступить с самопрезентацией.

В отличие от предыдущего этапа, в котором запрещался макияж, в полуфинале девушки предстанут во всей красе. А вот пройтись в купальниках могут попросить далеко не всех. 

Некоторым конкурсанткам было рекомендовано похудеть либо наоборот, поправиться. Жюри проверит, справилась ли участница с задачей. В завершении полуфинала девушек ждут фотопробы.


По результатам кастинга выберут от 25 до 35 финалисток. Около месяца они будут готовиться к итоговому шоу, репетировать выходы, проходить различные промежуточные испытания, участвовать в культурных и социальных проектах. 

Имя «Мисс Беларусь-2020» станет известно 15 мая, если финал тоже не перенесут.
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