Из-за коронавируса в Минске меняют движение транспорта и начало занятий в вузах
Из-за коронавируса в Минске движение общественного транспорта будет изменено, а начало занятий в вузах сдвинут на более позднее время.
"Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов.
Пусть студенты немножко позже начинают занятия у себя в университетах, и они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города", - сказал сегодня на совещании по коронавирусу Лукашенко, которого цитирует БелТА.
12:45 19/03/2020
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