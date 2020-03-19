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Из-за коронавируса в Минске меняют движение транспорта и начало занятий в вузах

Из-за коронавируса в Минске движение общественного транспорта будет изменено, а начало занятий в вузах сдвинут на более позднее время.

"Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. 

Пусть студенты немножко позже начинают занятия у себя в университетах, и они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города", - сказал сегодня на совещании по коронавирусу Лукашенко, которого цитирует БелТА.
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