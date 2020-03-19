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Убийство Павла Шеремета
Первая смерть от коронавируса в Москве!
Пожилая женщина с коронавирусом умерла в больнице в Москве.
Пожилая женщина с коронавирусом умерла в больнице в Москве, сообщает
ТАСС
со слыкой на оперативный штаб.
Телеграм-канала CoronaVirus
уточняет,
что причиной смерти стал ряд хронических заболеваний, а не один лишь вирус.
"Белорусский партизан"
10:55 19/03/2020
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