Почему власти передумали вводить дополнительные каникулы в школах

Причем, все было крайне серьезно. Для младших школьников тут же стали организовывать школьный лагерь и составлять списки, родителей просили навести порядок в шкафчиках.





И вот когда уже в семьях прикидывали, что делать с освободившимся чадом, Минобразования вдруг разразилось грозным сообщением, что решение о дополнительных каникулах не принято: «Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях».





Вот так одним заявлением Минобр сделал из учителей фейковых ньюсмейкеров. Тут у Минобра не отнять — умеет поднять престиж педагога.





О том, с какого перепугу послушные и дисциплинированные наставники, боящиеся шагу ступить без распоряжения сверху, решились вдруг на такую «диверсию», не сообщается.





Просто так совпало: учителя Минска (в основном, такие сообщения пришли из столичных школ) в неожиданном порыве решили опубликовать «недостоверную информацию», и даже дату выбрали одинаковую. Ну праздник непослушания какой-то!





Конечно, даже ежу понятно, что введение дополнительных каникул было не учительской инициативой и руку к этому приложили товарищи повыше. Но что же случилось потом?





Тут тоже нечего особо гадать. Как приложили, так по этим рукам и получили. Потому что дополнительные каникулы – это как бы признание, что у нас не все так спокойно, как твердят власти.





А признать это мы не можем никак. Потому что Беларусь — островок коронавирусной стабильности и инфекционного благополучия. Водка, баня, трактор… Ну вы помните.





И пусть там себе во всем мире закрываются школы, а мы, смелая нация, еще поборемся за номинацию премии Дарвина! Учителя потерпят – не впервой.





Скажите, они там, наверху, реально думают, что сбили панику? То есть отмена занятий в школе, а после отмена отмены им кажется вполне разумным шагом? И полупустые полки в магазинах ни на что не наталкивают?





Понятно, что незачем сеять панику, и действовать в любой ситуации надо рационально. Ну так ключевое слово «рационально»! Пока же все выглядит как раз наоборот. Власти в какой-то своей реальности, а остальные белорусы в своей.





Нам рассказывают, как в стране количество заболевших растет, но тут же с экранов телевизора сообщают, что все растет под контролем Минздрава и никаких других мер не надо.









В школах разрешают детям по заявлению родителей не посещать занятия, а официально не хотят ввести даже дополнительные каникулы.





В ведомства рассылают требования отменить массовые мероприятия, и тут же пригоняют в Минск 2 тысяч солдат для репетиции парада.





И эти две реальности, похоже, никак и никогда не пересекутся. Потому что здравый смысл в нашей стране, в отличие от школьников, давно отправлен на дополнительные каникулы.