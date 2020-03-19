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В Ухани впервые за сутки никто не заразился коронавирусом. В Италии рекордное число погибших

В Китае за минувшие сутки впервые не выявили ни одного случая локальной передачи коронавируса SARS-CoV-2, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В провинции Хубэй и городе Ухань, где началась эпидемия коронавирусной инфекции, за день не выявили ни одного случая заражения. Всего в материковом Китае коронавирус обнаружили у 34 человек — во всех случаях заболели люди, прибывшие в страну из-за рубежа. За день умерли восемь человек, из них шестеро — в городе Ухань, передает Медуза.

В целом в Китае с начала эпидемии коронавирус выявили у 80928 человек, из них 70420 человек выздоровели, умерли 3245 человек.

В Италии за день умерли 475 заболевших, что стало рекордным значением для страны. С начала распространения вируса в Италии заболели 35713 человек, умерли 2978 человек, 4025 человек выздоровели.

Всего в мире коронавирус обнаружили у почти 219 тысяч человек, выздоровели 84114 человек, умерли 8810 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.


В Беларуси по официальным данным на 18 марта коронавирус выявили у 51 человека, выздоровели 6 человек.
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