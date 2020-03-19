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ВОЗ рекомендует. Как сделать антисептик своими руками

Для профилактики заболевания коронавирусом ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и регулярно пользоваться антисептиками.

Существует простой рецепт изготовления антисептика из копеечных ингредиентов, имеющихся в любой аптеке. Сделав этот гель, вы обеспечите себя и свою семью препаратом надолго, поскольку можете получить сразу литр этого ценного продукта.

Рецепт антисептика для рук в домашних условиях
Вам понадобится:

  • этиловый спирт — 833 мл
  • перекись водорода — 42 мл
  • глицерин — 15 мл

Смешайте ингредиенты, добавив немного дистиллированной или хотя бы просто кипяченой воды. Количество воды определите исходя из нужной консистенции.

Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.
Источник: "Новое время"
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