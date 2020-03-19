В Беларуси определили пункты остановок дальнобойщиков
Иностранные дальнобойщики, которые едут через Беларусь транзитом, должны останавливаться для отдыха, питания и заправки только в определенных пунктах. Такую меру с 00:00 19 марта ввело Министерство транспорта и коммуникаций.
Решение принято Межведомственной рабочей группой, чтобы остановить распространение коронавируса. На АЗС, определенных Минтрансом, будет введен санитарно-эпидемиологический контроль, передает "Еврорадио".
За выполнением распоряжения будут следить сотрудники Транспортной инспекции Минтранса.
08:57 19/03/2020
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