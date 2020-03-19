В Беларуси выздоровел шестой зараженный коронавирусом – Минздрав
Шестой человек, зараженный коронавирусом, признан здоровым и выписан из больницы в Беларуси, сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Шесть человек в Беларуси выздоровели после заражения коронавирусом. Все они уже дома", - отметили в Минздраве.
Там добавили, что шестой человек, женщина, выписана в среду днем. Еще несколько человек также готовятся к выписке, добавили в ведомстве.
По состоянию на 18 марта в Беларуси насчитывали 51 зараженного коронавирусом. Шесть из них выписано, у 36 при положительных тестах не было клинических проявлений болезни, 9 из них имели выраженную клиническую картину вируса.
08:35 19/03/2020
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