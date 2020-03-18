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В МИД Беларуси рассказали о сложностях с возвращением белорусов

Ограничения на въезд иностранцев, введенные рядом стран, поставили тысячи белорусов, возвращающихся на родину транзитом, в сложное положение, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусы, которые возвращаются транзитом, оказались в сложной ситуации. МИД сообщает, что дипломатические представительства нашей страны помогли вернуться домой 1700 гражданам Беларуси. При этом в ближайшее время за помощью могут обратиться еще 1200 человек.

Посольство Беларуси в Индии собирает сведения о наших согражданах, находящихся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеша и пока лишенных возможности вернуться на родину.

Возвращать домой белорусов поможет «Белавиа». Компания делает рейсы в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт. С 29 марта также планируется запуск рейса «Минск – Вена». В Египет самолеты «Белавиа» будут летать до 31 марта.


МИД обращает внимание, что многие белорусы не прислушиваются к советам дипломатов ограничить свои поездки. В Государственном пограничном комитете утверждают, что количество граждан Беларуси, выезжающих за границу, остается существенным.

С 18 марта мобильный оператор «МТС» разрешит бесплатные звонки для абонентов компании, находящихся в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (список здесь). Ранее аналогичный шаг предприняла компания «Life :)».
СК/МВ belsat
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