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В Беларуси ввели временный запрет на вывоз некоторых медицинских товаров

Временный запрет на вывоз некоторых медицинских товаров ввели в Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 марта 2020 года № 149 было опубликовано на сайте правительства

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Запрет распространяется на респираторы, хирургические халаты, одноразовые и многоразовые маски, бахилы, бинты, вату, марлю, различные виды медицинских перчаток и защитных очков, а также одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты.

Помимо этого, за пределы республики нельзя вывозить комплекты одежды для медиков, дыхательное оборудование и газовые маски. Запрет распространяется на изделия вне зависимости от страны производства.


Отметим, что под ограничения не попадают товары, которые по решению правительства Беларуси отправляются в другие страны в качестве гуманитарной помощи, а также медизделия вывозимые за пределы страны физическими лицами для личного пользования.

МИД Беларуси уведомит ЕЭК о введении запрета, а также внесет предложение для организации аналогичного запрета другим странам-членам ЕАЭС.

Документ вступает в силу с момента его официального опубликования – с 16 марта и действует до 1 июня.
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