Европа закрылась из-за коронавируса. Что это значит для иностранцев?

Лидеры стран ЕС во вторник на саммите, который они провели по видеосвязи, постановили на 30 дней закрыть границы союза и Шенгенской зоны для неграждан Евросоюза, пишет Русская служба Би-би-си.





Решение закрыть границы принято по предложению Европейской комиссии.





Большинство стран Шенгена уже и так закрыли границы, причем для всех, включая граждан других стран ЕС, и это предложение Брюсселя было попыткой заменить этот "парад суверенитетов" общим скоординированным решением.









"Задумка была в том, чтобы убедить страны Европы отменить внутренние односторонние шаги по закрытию границ. Но сейчас трудно себе представить, чтобы кто-нибудь это сделал", - цитирует агентство Рейтер неназванного дипломата ЕС. По словам этого дипломата, решение саммита ЕС носит во многом символический характер еще и потому, что вирус - уже внутри Евросоюза.





Ниже - некоторые ответы на вопросы, возникающие в связи с решением ЕС.

Европа совсем закрылась? Для всех?

ЕС закрывается для граждан всех стран, не входящих в Евросоюз и Шенгенское соглашение.





Лидеры ЕС решили сделать исключения для членов семей граждан ЕС, для работников транспорта, везущих грузы, а также для медиков из-за пределов союза, которые, возможно, будут приезжать на помощь европейцам.





Но надо иметь в виду, что это общее решение каждая страна ЕС и Шенгена будет принимать самостоятельно, а многие их них уже закрыли границы.

ЕС и Шенген? Так сколько стран в итоге закрывается?

Решение касается всех 27 стран Евросоюза, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна - они входят в Шенген, но не входят в ЕС (эти два множества, как известно, не совпадают).





Но - еще раз - решение о том, как и для кого закрывать границы, все эти страны принимают самостоятельно.





Лидеры стран ЕС согласились во вторник с предложением Еврокомиссии, но они же еще до того позакрывали границы: к среде это сделали уже 22 из 26 стран Шенгенского соглашения. В большинстве из них въезд разрешен только гражданам и постоянным жителям страны.





Для справки: входят в Шенген, но не входят в ЕС Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Входят в ЕС, но не входят в Шенген Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия и Кипр.





Ну и отдельно Британия - она не входит в Шенген и находится в процессе выхода из ЕС.









Юри Вендик, Русская служба Би-би-си, Лондон





Да, это решение ЕС многие, наверное, назовут запоздалой и неубедительной попыткой сохранить единство союза.





В последние недели в информационном пространстве вообще слышно много возгласов в духе "где же хваленая европейская солидарность?", "почему Европа сразу же не помогла Италии?" - и даже предсказаний, что коронавирус убьет ЕС.





Пандемия, судя по всему, разворачивается в событие такого невиданного масштаба, что его последствия для ЕС сейчас предсказать просто невозможно. Пока можно только напомнить, что говорят некоторые эксперты.





Они говорят, в частности, что ЕС на позапрошлой неделе не откликнулся на просьбу Италии о помощи, потому что у центральных органов нет медицинской службы - нет ни врачей, ни оборудования, которое они могли бы немедленно куда-то послать.





Что касается отдельных стран, то практически везде и практически вся медицина - частная, пусть даже и финансируется государствами. Не вводя чрезвычайное положение, нельзя никого и ничего сорвать с места и куда-то отправить.





Ну и, конечно, отреагировать помешала стремительность, с которой зараза расползается по всем странам.





Что касается долгосрочных последствий - всякое может быть. Может быть, например, что эта ситуация, когда каждое национальное государство захлопывает границы, парадоксальным образом сработает против евроскептицизма, а не усилит его.





Люди, недовольные мнимыми или реальными покушениями "брюссельской бюрократии" на суверенитет отдельных стран, увидят, что в кризисной ситуации эти отдельные страны имеют полное право и все возможности действовать самостоятельно, и никуда их суверенитет не делся.





А в не кризисной ситуации ЕС по-прежнему выгоден всем как единое экономическое пространство.





То есть, этот кризис может ударить по идее постоянно углубляющейся интеграции, вписанной в документы ЕС, но не по фундаменту Евросоюза.

И что с отдельными странами ЕС, которые закрыли только свои границы, они их теперь откроют?

Брюссель этого хотел бы, но, скорее всего, те страны, что уже закрыли границы - кто на две недели, кто на месяц - не станут их открывать по крайней мере до истечения этих сроков.





Что делать, если я сейчас в Европе, меня домой пустят?

Большинство стран закрыли въезд для иностранцев, но впускают своих граждан и постоянных жителей - и наоборот. То есть: да, пустят.









Другое дело, что по всей Европе массово прекращается авиасообщение, и добраться домой может оказаться непростой задачей.

А Великобритания - это все еще ЕС или уже нет?

До конца года граждане Великобритании еще могут пользоваться всеми правами граждан ЕС, поэтому на них запрет не распространяется.





Что касается закрытия границ самой Британией, то Еврокомиссия предлагает ей, а также Ирландии, присоединиться к запрету и остаться внутри этого "окуклившегося" пространства. Каким будет их ответ, пока не известно.





Британия 31 января формально вышла из Евросоюза, но фактически пока осталась его частью, и уж тем более ЕС и Британия не вводили и не собирались вводить визы друг для друга, так что Британия до сих пор была частью единого европейского пространства, открытого для перемещения граждан.





Ирландия же входит в ЕС, но не входит в Шенген. Она на призыв Брюсселя пока ответила, что рассмотрит предложение, но в любом случае не намерена закрывать границу с Северной Ирландией.

Это только на месяц или запрет продлят?

Закрытие границ по истечении 30 дней предполагается продлить, если это будет необходимо.





Будет ли это и вправду сделано, никто сейчас не знает, поскольку никто не может предсказать, сколько продлится пандемия.







