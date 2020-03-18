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Убийство Павла Шеремета
Львов сегодня
Центр Львова сегодня безлюден.
Просят не выходить на улицу без крайней нужды,
передает
телеграм-канал Протесты в мире, публикуя видео
"Белорусский партизан"
18:01 18/03/2020
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