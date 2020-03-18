Снизошли. Милиция вроде как извинилась перед избитым ОМОНом врачом

Сотрудник милиции предложил Дмитрию Середе также встретиться, но мужчина отказался. Сам минчанин заявил, что он требует официальных извинений в СМИ.





История борьбы минчанина Дмитрия Середы с минской милицией тянется вот уже четвертый год. В 2016 году к нему в квартиру ворвался ОМОН и несколько сотрудников Заводского РУВД.





Мужчину подозревали в совершении хулиганства (в районе появился эксгибиционист), однако Дмитрий в день, когда хулигана видели очевидцы, был за городом, это можно было проверить по телефонным соединениям, но сотрудники милиции этого не сделали.





Рано утром к Середе в квартиру ворвались сотрудники Заводского РУВД Шкульков и Нущик, а также бойцы ОМОН. По словам минчанина, в дверь ему не звонили, удостоверения не предъявляли, о применении силы и спецсредств не предупреждали.





Сотрудники милиции проникли в квартиру одномоментно с двух сторон — входной двери и балкона, причем двери и окна выбили. В момент проникновения в квартире находилась супруга Дмитрия и их 2-летняя дочь, о чем оперуполномоченный Нущик, руководивший задержанием, знал заранее.





В суде, где Дмитрий Середа добивался компенсации за ремонт в квартире и лечение семьи, начальник криминальной милиции Заводского РУВД Виталий Капилевич заявил, что оперуполномоченный Александр Нущик действовал «стандартно для таких ситуаций».









— Это стандартная процедура по задержанию лиц по такому роду преступлений (уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 339 УК — «Хулиганство»), сопряженных с психическими расстройствами (Середа не был на учете у психиатра, психическими расстройствами не страдает. — Прим. TUT.BY). Оперативник действовал исходя из опыта по раскрытию подобных преступлений. Середа не ошибочно был задержан. Он был подозреваемым, на него прямо указала потерпевшая.





— Считаете ли вы необходимым принести извинения Середе? — спросила адвокат в суде у Капилевича.





— Считаю, что сотрудники действовали в соответствии с законом. Никаких извинений в этой части мы принести просто не можем, — отвечал тот.





Осенью прошлого года суд Заводского района встал на сторону Середы, министр внутренних дел Юрий Караев назвал это решение справедливым.





Недавно Дмитрий наконец-то получил из бюджета около 3 тысяч рублей — в качестве материальной компенсации. Однако извинений со стороны сотрудников милиции, по словам минчанина, так и не последовало, хотя такое требование он в суде заявлял.





— После выхода публикаций о том, что сотрудники органов внутренних дел не извинились перед Дмитрием Середой, руководитель спецмероприятия, чьи сотрудники были непосредственными участниками событий в доме Середы (речь идет о Виталии Капилевиче. — Прим. TUT.BY), обращался к Дмитрию Ивановичу с предложением встретиться с целью принесения соответствующих извинений, он также извинился в ходе разговора по телефону. Однако в ответ услышал отказ во встрече, — пояснила TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.





По ее словам, позиция начальника криминальной милиции Заводского РУВД изменилась после суда.





Дмитрий Середа говорит, что никаких извинений со стороны работников милиции ему не поступало.





— Мне звонили из милиции, приглашали на встречу. Я сказал, что опасаюсь, что готов с ними встретиться только в присутствии журналистов, — говорит Дмитрий. — Никто у меня прощения не попросил. Я требую, как и было указано в заявлении в суде, чтобы мне и моей семье принесли официальные извинения в СМИ. Кроме того, я с 2016 года не могу узнать, в каком я статусе по делу, в котором меня подозревали — нахожусь ли я в розыске, подозревают ли меня до сих пор, — мне никто не дает официальных разъяснений.









Дмитрий также добивается, чтобы в отношении сотрудников милиции, которые приняли решение о незаконном задержании и вероломно ворвались в квартиру, было возбуждено уголовное дело — по факту злоупотребления служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет).