+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларуская семья показала холодильник с двухнедельным запасом продуктов

Жители Жодино Савелий и Марина решили, что на этой неделе они не работают, а дети — не учатся.

«Когда не собираешься выходить из дома, лучше всего заполнять кладовку крупами и макаронами, картошкой, свеклой и другими овощами», — говорят Савелий и Марина. 

Они решили, что на этой неделе на работу не едут — оба взяли по 10 дней отпуска, детей в школу также решили не отпускать.

Они сходили в магазин, сделали запасы продуктов примерно на 14 дней:

— Заодно купили сыр «фету» и зеленые салаты, потому что любим делать «Цезарь» и «Греческий». Также сосиски, селедку, молоко — их у нас любят все.


По мнению Савелия и Марины, сейчас лучше переждать некоторое время, побеспокоиться о своей безопасности самим.

По их мнению, в запас нужно покупать то, что имеет длительные сроки хранения: крупы, тушёнку, консервы. А еще актуальны замороженные продукты, овощи и фрукты, которые не портятся быстро, сухое и овсяное печенье.

— Конфеты скупать нет смысла, их заменяют варенья или джемы, которые мы делаем в сезон. Запас чая-кофе. И, конечно, моющие и дезинфицирующие средства также нужны. Все-таки ходить на улицу – в лес или парк надо. Просто избегать скопления людей, — говорят жодинцы.
Источник: ex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru