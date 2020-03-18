Неизвестный "заминировал" в Минске три торговых центра

В электронном письме указаны три торговых объекта, расположенные на территории Минска - ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок».





К указанным местам выбыли правоохранительные органы для обследования территории. Сейчас проводится временная эвакуация персонала и посетителей.



