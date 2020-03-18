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Неизвестный "заминировал" в Минске три торговых центра

Сегодня около 14:40 в оперативно-дежурную службу МВД передано сообщение об опасности.

В  электронном письме указаны три торговых объекта, расположенные на территории Минска - ТЦ «Галилео», «Диамонд» и «Замок».

К указанным местам выбыли правоохранительные органы для обследования территории. Сейчас проводится временная эвакуация персонала и посетителей.

МВД просит граждан с понимаем отнестись к возможным неудобствам, связанным с принятием мер безопасности.
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