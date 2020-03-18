СМИ: Евровидение-2020 отменяется

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 собираются отменять из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в Twitter Израильская корпорация телерадиовещания (Кан), ссылаясь на свои источники.





"Рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории", - говорится в телесюжете.





Между тем, 17 марта в официальном Twitter-аккаунте конкурса появилось сообщение, которое гласило, что организаторы внимательно следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире.





"Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего Евровидения [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации", - написали организаторы в соцсети.





Официальное объявление о судьбе конкурса ожидается 18 марта.





Напомним, что Евровидение-2020 было запланировано в нидерландском городе Роттердам.