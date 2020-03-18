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РНПЦ пульмонологии принимает всех столичных пациентов с пневмонией и берет тесты на коронавирус

В Республиканском научно-практическом центре пульмонологии и фтизиатрии принимают всех столичных пациентов с пневмонией — в средней и тяжелой форме. Также здесь забирают тесты на COVID-19. Об этом сообщил журналистам директор учреждения Геннадий Гуревич во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

— Мы перепрофилировали некоторые отделения, и к нам поступают все пациенты с пневмонией из города Минска, со средней и тяжелой формой, — пояснил руководитель РНПЦ. — Мы тестируем в том числе и на коронавирус, если есть какие-то подозрения. Тесты передаем в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Мы активно включились в эту работу, у нас есть для этого квалифицированные специалисты.

Готовы врачи центра включиться и в диагностику сложных случаев, непонятных заболеваний. Так, если диагноз установить трудно, в РНПЦ проводят исследования малоинвазивным методом, например видеоторакоскопию.
Mlyn.by
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