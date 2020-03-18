— Мы перепрофилировали некоторые отделения, и к нам поступают все пациенты с пневмонией из города Минска, со средней и тяжелой формой, — пояснил руководитель РНПЦ. — Мы тестируем в том числе и на коронавирус, если есть какие-то подозрения. Тесты передаем в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Мы активно включились в эту работу, у нас есть для этого квалифицированные специалисты.





Готовы врачи центра включиться и в диагностику сложных случаев, непонятных заболеваний. Так, если диагноз установить трудно, в РНПЦ проводят исследования малоинвазивным методом, например видеоторакоскопию.