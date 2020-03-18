Продлевать срок нахождения иностранцев до 90 дней, а при необходимости и на более длительное время будут подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел.





Оформить выездную визу можно и в Национальном аэропорту «Минск». Например, если турист об отмене своего рейса узнал непосредственно по приезду в аэропорт.