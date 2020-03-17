С тех пор как началась эпидемия, появились новые рекомендации по профилактике заболевания. Медуза публикует обновленную инструкцию, что надо делать.





Ищите информацию только в качественных источниках

Вот чему точно можно доверять:





- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпускает довольно много материалов о новой коронавирусной инфекции и большую часть переводит на русский.





Если чего-то нет на русском, всегда можно воспользоваться онлайн-переводчиками (это, например, «Яндекс.Переводчик» и «Google Переводчик»).









Качественные источники на некоторых языках, отличных от русского и английского, есть здесь.





У «Медузы» появился специальный раздел с материалами о новой коронавирусной инфекции.





К надежным источникам НЕ относятся, например, посты в соцсетях о «Климове Юре — молодом враче из РФ» или посты переболевших людей. Их оценки и интерпретации могут быть чрезвычайно субъективны.









Старайтесь не выходить из дома, особенно если в последнее время вы были за границей

Правительства разных стран рекомендуют жителям по возможности переходить на удаленную работу, избегать общественных мест и отменять массовые мероприятия.





Это не значит, что опасность новой коронавирусной инфекции так же велика, как, например, была у оспы или чумы. Считается, что такие меры снизят нагрузку на системы здравоохранения, которые оказались не готовы к такому количеству пациентов.





Также, возможно, в результате заболеет меньше людей, находящихся в группе риска, в том числе потому, что их не заразят более молодые люди, которые в основном переносят заболевание гораздо легче.





Особенно настоятельно рекомендуется минимизировать контакты с другими людьми тем, кто прибыл из некоторых стран. Хотя бы первые две недели. Считается, что в среднем с момента передачи вируса до появления симптомов проходит пять дней, но может быть и 14.





Также, вероятно, вирус могут распространять и люди без симптомов. Правда, неизвестно, как долго это может длиться: сейчас решено, что таких людей нужно проверять через две недели после первого теста.





Если вы все-таки выходите из дома, соблюдайте меры предосторожности

Новый коронавирус (SARS-CoV-2), судя по всему, передается по воздуху: человек кашляет — и капли слизи попадают на слизистые другого человека. Но также вирус может передаваться через загрязненные предметы: сначала до поручня дотронулся больной человек, потерший нос, а потом — здоровый человек, прикоснувшийся после этого к лицу.





Есть несколько простых правил, которые помогут защитить вас от окружающих и окружающих — от вас, если вы бессимптомный носитель вируса:





Не пользуйтесь общественным транспортом в час пик.

Держитесь от людей как минимум на расстоянии метра.

Проветривайте помещение.

Дезинфицируйте поверхности, до которых дотрагиваются разные люди (например, столы и дверные ручки).

По минимуму делитесь предметами.

Мойте руки.

Не трогайте лицо грязными руками.

Чихайте и кашляйте правильно.









Маски вам не нужны — они необходимы только медицинским работникам и людям, которые ухаживают дома за пациентами. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает неправильным использовать маски в остальных





случаях: в условиях дефицита они не достаются тем, кому действительно нужны. ВОЗ тоже призывает использовать их с умом из-за недостатка масок по всему миру.





Кроме того, из-за маски у человека может быть ложное чувство защищенности, в результате чего он станет пренебрегать другими мерами профилактики. Нет официальных рекомендаций носить маски «на всякий случай», чтобы не заразить других людей, — а вот дефицит реально существует.





Постепенно делайте запасы

Возможно, вы заболеете, и тогда вам нельзя будет выходить из дома. Хорошо бы иметь к тому времени какой-то запас еды, предметов гигиены и других вещей, которые вам могут понадобиться. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует без паники закупить все на 2–4 недели. Причем, конечно, хорошо бы не в пиковые часы.





Также дома должен быть запас лекарств, которые могут пригодиться при инфекции дыхательных путей (будь то ОРВИ или что-то другое), термометр и салфетки.





Особенно важно пополнить запас лекарств, если вы постоянно принимаете какие-то рецептурные средства. И хорошо иметь запас необходимых безрецептурных средств на случай форс-мажора.





Если у вас появились симптомы ОРВИ, по возможности лечитесь дома. Если стало хуже — звоните в скорую

Даже если вы чувствуете себя не очень хорошо, то, скорее всего, у вас самая обычная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ, она же «простуда»), которая, вполне возможно, вызвана коронавирусом, но не тем, о котором все говорят.





В 80% случаев новая коронавирусная инфекция не вызывает пневмонию вообще или приводит только к легкой форме этой болезни.





В связи с этим британская Национальная служба здравоохранения просит по возможности справляться со своими симптомами дома и не тестирует таких пациентов (что считается нормальным).





Это относится даже к тем случаям, когда у человека есть жар и сухой кашель — типичные симптомы новой коронавирусной инфекции. В целом ВОЗ позволяет оставаться дома даже с подтвержденной коронавирусной инфекцией.





В некоторых странах просят все же при развитии симптомов звонить своему врачу (в нашем случае — в свою поликлинику), чтобы выяснить, как быть. Особенно это актуально, если вы приехали из страны, где коронавирус распространился, и если вы живете с человеком из группы риска (например, с бабушкой).





Если вы остались дома и вам становится хуже, вы чувствуете, что не справляетесь с симптомами или в течение недели не стало лучше, в Великобритании предлагают позвонить в скорую (и обязательно предупредить, если повышена вероятность, что у вас новая коронавирусная инфекция).





Не нужно пытаться дома справляться с помощью ингалятора и глюкокортикоидов. Не нужно покупать аппарат искусственной вентиляции легких (без специальных знаний и навыков вы не сможете им воспользоваться). Не нужно идти к врачу и по пути, а также в самой клинике подвергать всех риску. Нужно звонить в скорую.





Дома соблюдайте все правила

Дома важно соблюдать правила безопасности, особенно если вы живете с кем-то (если у вас вполне вероятна новая коронавирусная инфекция и вы не можете выполнять эти правила, задумайтесь о госпитализации):





Если это возможно, переселитесь в отдельную комнату.





Не приближайтесь к домашним и курьерам меньше чем на два метра (курьер иногда может оставить пакет или коробку у двери). От близких старшего возраста и с хроническими заболеваниями старайтесь держаться еще дальше.









Берегите своих беременных близких: возможно, инфекция течет у них тяжелее, хотя хорошая новость заключается в том, что пока не зафиксировано случаев внутриутробной передачи вируса.





Понятно, что кормить грудью даже при подозрении на новую коронавирусную инфекцию нужно особенно осторожно, а некоторые организации вообще советуют отказаться от грудного вскармливания.





Носите маску, если рядом люди или животные. Домашние тоже должны надевать маски, если приближаются к вам.





Используйте отдельную посуду, зубную щетку, полотенца.





Не делитесь едой и напитками.





Мойте руки по всем правилам, в том числе после туалета.





Чихайте и кашляйте, прикрываясь бумажной салфеткой, тут же ее выбросьте и тщательно вымойте руки.





Проветривайте помещение.





Не ухаживайте за домашними животными. Из предосторожности лучше избегать таких контактов, чтобы точно не распространять заболевание.





Не выходите никуда, даже на прогулку, и не пользуйтесь такси.





Мойте ванну и туалет после использования. Есть данные о том, что вирус есть в фекалиях, но пока непонятно, передается ли он эффективно через них. Например, если человек слил воду в унитазе, не закрыв крышку, и микрочастицы распылились по туалету или ванной комнате.





Сначала мойте с мылом или другим моющим средством, а потом дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь — вроде дверных ручек и выключателей, — каждый день. Для дезинфекции можно использовать, например, 0,5%-й раствор гипохлорита натрия.





Пока нет определенности в том, через сколько дней после выздоровления человек перестает распространять коронавирус. В любом случае для окончания строгой изоляции симптомов у него быть не должно или не должно быть жара, а остальные симптомы при этом должны стать менее выраженными.





В Китае даже тех пациентов, которых выписывают из больницы и у которых больше не находят вирус, просят изолироваться на 14 дней.



Лечитесь грамотно

Не существует препаратов, которые бы боролись конкретно с SARS-CoV-2. Поэтому в распоряжении пациентов и врачей есть лишь то, что помогает бороться с симптомами.





В легких случаях лечение ограничивается советами пить воду и принимать жаропонижающие/обезболивающие — например, парацетамол.





К эффективным и рекомендованным методам лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции НЕ относят:





цинк (он к тому же вызывает нежелательные реакции вроде тошноты);

лук;

чеснок;

антибиотики (они борются с бактериями, а не вирусами);

алкоголь;

курение;

противовирусные препараты (они лишь исследуются, и среди перспективных нет российских лекарств);

безрецептурные иммуностимуляторы.









Не бойтесь случайных встреч, коротких разговоров и китайских товаров

Вероятность заразиться повышается, если вы долгое время были на расстоянии меньше двух метров от заболевшего человека, он покашлял вам в лицо или вы сами дотронулись до лица грязной рукой, которой трогали дверную ручку с биологическими жидкостями пациента.





Выше шансы у людей, которые заботятся о заболевшем, живут с ним, посещали его или сидели вместе с ним в очереди к врачу.





Товары и посылки из мест, где распространяется коронавирус, не представляют опасности. По крайней мере, так утверждает Всемирная организация здравоохранения.