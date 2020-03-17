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В мире пандемия и становится страшно. Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

По состоянию на утро 18 марта 2020 года в Беларуси по официальным данным уже как минимум 51 зараженный коронавирусом. Судя по всему, в ближайшее время будет еще хуже.

В мире пандемия и становится страшно. Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?
С тех пор как началась эпидемия, появились новые рекомендации по профилактике заболевания. Медуза публикует обновленную инструкцию, что надо делать.

Ищите информацию только в качественных источниках

Вот чему точно можно доверять:

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпускает довольно много материалов о новой коронавирусной инфекции и большую часть переводит на русский. 

Если чего-то нет на русском, всегда можно воспользоваться онлайн-переводчиками (это, например, «Яндекс.Переводчик» и «Google Переводчик»).

Онлайн-переводчики можно использовать и для того, чтобы изучить сайт американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, где много полезной информации.

Качественные источники на некоторых языках, отличных от русского и английского, есть здесь.

У «Медузы» появился специальный раздел с материалами о новой коронавирусной инфекции.

К надежным источникам НЕ относятся, например, посты в соцсетях о «Климове Юре — молодом враче из РФ» или посты переболевших людей. Их оценки и интерпретации могут быть чрезвычайно субъективны.


Старайтесь не выходить из дома, особенно если в последнее время вы были за границей

Правительства разных стран рекомендуют жителям по возможности переходить на удаленную работу, избегать общественных мест и отменять массовые мероприятия.

Это не значит, что опасность новой коронавирусной инфекции так же велика, как, например, была у оспы или чумы. Считается, что такие меры снизят нагрузку на системы здравоохранения, которые оказались не готовы к такому количеству пациентов. 

Также, возможно, в результате заболеет меньше людей, находящихся в группе риска, в том числе потому, что их не заразят более молодые люди, которые в основном переносят заболевание гораздо легче.

Особенно настоятельно рекомендуется минимизировать контакты с другими людьми тем, кто прибыл из некоторых стран. Хотя бы первые две недели. Считается, что в среднем с момента передачи вируса до появления симптомов проходит пять дней, но может быть и 14.

Также, вероятно, вирус могут распространять и люди без симптомов. Правда, неизвестно, как долго это может длиться: сейчас решено, что таких людей нужно проверять через две недели после первого теста.

Если вы все-таки выходите из дома, соблюдайте меры предосторожности

Новый коронавирус (SARS-CoV-2), судя по всему, передается по воздуху: человек кашляет — и капли слизи попадают на слизистые другого человека. Но также вирус может передаваться через загрязненные предметы: сначала до поручня дотронулся больной человек, потерший нос, а потом — здоровый человек, прикоснувшийся после этого к лицу. 

Есть несколько простых правил, которые помогут защитить вас от окружающих и окружающих — от вас, если вы бессимптомный носитель вируса:

Не пользуйтесь общественным транспортом в час пик.
Держитесь от людей как минимум на расстоянии метра.
Проветривайте помещение.
Дезинфицируйте поверхности, до которых дотрагиваются разные люди (например, столы и дверные ручки).
По минимуму делитесь предметами.
Мойте руки.
Не трогайте лицо грязными руками.
Чихайте и кашляйте правильно.


Маски вам не нужны — они необходимы только медицинским работникам и людям, которые ухаживают дома за пациентами. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает неправильным использовать маски в остальных 

случаях: в условиях дефицита они не достаются тем, кому действительно нужны. ВОЗ тоже призывает использовать их с умом из-за недостатка масок по всему миру. 

Кроме того, из-за маски у человека может быть ложное чувство защищенности, в результате чего он станет пренебрегать другими мерами профилактики. Нет официальных рекомендаций носить маски «на всякий случай», чтобы не заразить других людей, — а вот дефицит реально существует.

Постепенно делайте запасы

Возможно, вы заболеете, и тогда вам нельзя будет выходить из дома. Хорошо бы иметь к тому времени какой-то запас еды, предметов гигиены и других вещей, которые вам могут понадобиться. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует без паники закупить все на 2–4 недели. Причем, конечно, хорошо бы не в пиковые часы.

Также дома должен быть запас лекарств, которые могут пригодиться при инфекции дыхательных путей (будь то ОРВИ или что-то другое), термометр и салфетки.

Особенно важно пополнить запас лекарств, если вы постоянно принимаете какие-то рецептурные средства. И хорошо иметь запас необходимых безрецептурных средств на случай форс-мажора.

Если у вас появились симптомы ОРВИ, по возможности лечитесь дома. Если стало хуже — звоните в скорую

Даже если вы чувствуете себя не очень хорошо, то, скорее всего, у вас самая обычная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ, она же «простуда»), которая, вполне возможно, вызвана коронавирусом, но не тем, о котором все говорят.

В 80% случаев новая коронавирусная инфекция не вызывает пневмонию вообще или приводит только к легкой форме этой болезни. 

В связи с этим британская Национальная служба здравоохранения просит по возможности справляться со своими симптомами дома и не тестирует таких пациентов (что считается нормальным). 

Это относится даже к тем случаям, когда у человека есть жар и сухой кашель — типичные симптомы новой коронавирусной инфекции. В целом ВОЗ позволяет оставаться дома даже с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В некоторых странах просят все же при развитии симптомов звонить своему врачу (в нашем случае — в свою поликлинику), чтобы выяснить, как быть. Особенно это актуально, если вы приехали из страны, где коронавирус распространился, и если вы живете с человеком из группы риска (например, с бабушкой). 

Если вы остались дома и вам становится хуже, вы чувствуете, что не справляетесь с симптомами или в течение недели не стало лучше, в Великобритании предлагают позвонить в скорую (и обязательно предупредить, если повышена вероятность, что у вас новая коронавирусная инфекция). 

Не нужно пытаться дома справляться с помощью ингалятора и глюкокортикоидов. Не нужно покупать аппарат искусственной вентиляции легких (без специальных знаний и навыков вы не сможете им воспользоваться). Не нужно идти к врачу и по пути, а также в самой клинике подвергать всех риску. Нужно звонить в скорую.

Дома соблюдайте все правила

Дома важно соблюдать правила безопасности, особенно если вы живете с кем-то (если у вас вполне вероятна новая коронавирусная инфекция и вы не можете выполнять эти правила, задумайтесь о госпитализации):

Если это возможно, переселитесь в отдельную комнату.

Не приближайтесь к домашним и курьерам меньше чем на два метра (курьер иногда может оставить пакет или коробку у двери). От близких старшего возраста и с хроническими заболеваниями старайтесь держаться еще дальше.


Берегите своих беременных близких: возможно, инфекция течет у них тяжелее, хотя хорошая новость заключается в том, что пока не зафиксировано случаев внутриутробной передачи вируса. 

Понятно, что кормить грудью даже при подозрении на новую коронавирусную инфекцию нужно особенно осторожно, а некоторые организации вообще советуют отказаться от грудного вскармливания.

Носите маску, если рядом люди или животные. Домашние тоже должны надевать маски, если приближаются к вам.

Используйте отдельную посуду, зубную щетку, полотенца.

Не делитесь едой и напитками.

Мойте руки по всем правилам, в том числе после туалета.

Чихайте и кашляйте, прикрываясь бумажной салфеткой, тут же ее выбросьте и тщательно вымойте руки.

Проветривайте помещение.

Не ухаживайте за домашними животными. Из предосторожности лучше избегать таких контактов, чтобы точно не распространять заболевание.

Не выходите никуда, даже на прогулку, и не пользуйтесь такси.

Мойте ванну и туалет после использования. Есть данные о том, что вирус есть в фекалиях, но пока непонятно, передается ли он эффективно через них. Например, если человек слил воду в унитазе, не закрыв крышку, и микрочастицы распылились по туалету или ванной комнате.

Сначала мойте с мылом или другим моющим средством, а потом дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь — вроде дверных ручек и выключателей, — каждый день. Для дезинфекции можно использовать, например, 0,5%-й раствор гипохлорита натрия.

Пока нет определенности в том, через сколько дней после выздоровления человек перестает распространять коронавирус. В любом случае для окончания строгой изоляции симптомов у него быть не должно или не должно быть жара, а остальные симптомы при этом должны стать менее выраженными. 

В Китае даже тех пациентов, которых выписывают из больницы и у которых больше не находят вирус, просят изолироваться на 14 дней.


Лечитесь грамотно

Не существует препаратов, которые бы боролись конкретно с SARS-CoV-2. Поэтому в распоряжении пациентов и врачей есть лишь то, что помогает бороться с симптомами. 

В легких случаях лечение ограничивается советами пить воду и принимать жаропонижающие/обезболивающие — например, парацетамол.

К эффективным и рекомендованным методам лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции НЕ относят:

цинк (он к тому же вызывает нежелательные реакции вроде тошноты);
лук;
чеснок;
антибиотики (они борются с бактериями, а не вирусами);
алкоголь;
курение;
противовирусные препараты (они лишь исследуются, и среди перспективных нет российских лекарств);
безрецептурные иммуностимуляторы.


Не бойтесь случайных встреч, коротких разговоров и китайских товаров

Вероятность заразиться повышается, если вы долгое время были на расстоянии меньше двух метров от заболевшего человека, он покашлял вам в лицо или вы сами дотронулись до лица грязной рукой, которой трогали дверную ручку с биологическими жидкостями пациента. 

Выше шансы у людей, которые заботятся о заболевшем, живут с ним, посещали его или сидели вместе с ним в очереди к врачу.

Товары и посылки из мест, где распространяется коронавирус, не представляют опасности. По крайней мере, так утверждает Всемирная организация здравоохранения.
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