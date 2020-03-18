9 пациентов имеют клинические признаки коронавируса, т.е. являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. По состоянию на 8.00 утра сегодня, по данным Минздрава,имеют клинические признаки коронавируса, т.е. являются больными. Также на контроле находятсяс положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.





Выписано 5 пациентов, еще по 3 пациентам проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.





Таким образом получается 54 человека, правда, не исключено, что последние трое включены в те 37 пациентов "без клинических проявлений". Похоже, Минздраву приказали давать информацию таким образом, чтобы никто не понял, сколько на самом деле зараженных.





Минздрав также сообщил, что за все время - 17 это завозные случаи, в т.ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов первого уровня.









Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено, сообщает пресс-служба Минздрава.





Напомним, два дня назад с ообщалось о 36 пациентах, а накануне заявлялось, что новых случаев не обнаружено.





При этом власти ничего не предпринимают, чтобы как-то минимизировать контакты граждан.







