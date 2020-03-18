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В Беларуси уже как минимум 51 случай заражения коронавирусом! А власть заняла позицию страуса

В Беларуси по состоянию на 8 утра 18 марта подтвержден как минимум 51 случай заражения коронавирусом, но Минздрав так подает цифры, что не совсем понятно, сколько же зараженных на самом деле.

В Беларуси уже как минимум 51 случай заражения коронавирусом! А власть заняла позицию страуса
фото носит иллюстративный характер
По состоянию на 8.00 утра сегодня, по данным Минздрава, 9 пациентов имеют клинические признаки коронавируса, т.е. являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. 

Выписано 5 пациентов, еще по 3 пациентам проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

Таким образом получается 54 человека, правда, не исключено, что последние трое включены в те 37 пациентов "без клинических проявлений". Похоже, Минздраву приказали давать информацию таким образом, чтобы никто не понял, сколько на самом деле зараженных.

Минздрав также сообщил, что за все время - 17 это завозные случаи, в т.ч. последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов первого  уровня.


Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено, сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, два дня назад с ообщалось о 36 пациентах, а накануне заявлялось, что новых случаев не обнаружено.

При этом власти ничего не предпринимают, чтобы как-то минимизировать контакты граждан.
"Белорусский партизан"
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