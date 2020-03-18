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Билеты аннулировали. Беларусы не могут вернуться домой через аэропорты Москвы

23 белоруса, которые должны были возвращаться через Москву домой, застряли на Гоа.


Билеты аннулировали. Беларусы не могут вернуться домой через аэропорты Москвы
Всем белорусским туристам были аннулированы билеты в Москву. Фото предоставлено героем публикации
Сегодня в 7.00 группа белорусских туристов должна была вылететь из индийского аэропорта Даболим в аэропорт Внуково в Москве. Перед вылетом белорусам аннулировали билеты, самолет улетел без них. Причина — с 18 марта Россия закрыла границу с нашей страной.

— В 3 часа ночи мы приехали в аэропорт Даболим и на стойке регистрации узнали: наши билеты аннулированы. Нам сказали: «Ваших имен и фамилий среди пассажиров нет». Самолет авиакомпании «Россия» улетел без нас, — рассказывает TUT.BY Галей, который 14 дней отдыхал на Гоа, а сегодня должен был вылететь домой.

Мы общаемся с молодым человеком в полдень по индийскому времени, в этот момент он и еще 22 белоруса находятся возле аэропорта.

— Нас выгнала на улицу вооруженная охрана, это военный аэропорт, — уточняет Галей. Среди застрявших в штате Гоа белорусов — двухлетний ребенок и пожилая женщина. Туристы, которые до момента ЧП были между собой не знакомы, стараются держаться вместе.

— Я покупал билеты на отдых через представительство в Беларуси российского туроператора «Библио глобус». В стоимость путевки был включен перелет из Москвы на Гоа, проживание, трансфер и обратный рейс из Гоа до Москвы, — говорит Галей. — Еще в аэропорту представители турфирмы стали спрашивать, есть ли у нас обратный билет из Москвы в Беларусь. 

У кого-то он был на руках, у кого-то нет, но не пустили на борт всех. Все потому, что с сегодняшнего дня Россия закрыла границу с нашей страной. Но мы же подходим под положение правительства, где сказано «за исключением транзитных лиц». Мы ничего не понимаем. Что нам делать? Туристическая компания ответила: возмещать ничего не будет, якобы свои услуги она оказала — мы же отдохнули на Гоа. 

Связались с консулом, как нам пояснили, нет бюджета для покупки билетов нам, все за свой счет. Отпуск закончился, денег на проживание нет, питания и воды нам не предлагают. Всем нужно на работу и к родным, люди на взводе и на грани срыва.

С подругой Светланой, которая застряла в Индии, у Виктории связь прервалась вчера.

— Мы обсуждали, как будем забирать ее из Москвы, раз границу закрыли. Она должна была прилететь во Внуково после трехнедельного отпуска. Теперь связи со Светкой нет, она, видимо, выбросила местную сим-карту, думала, что улетит домой, — добавляет Виктория.

— Завтра и послезавтра последние рейсы с Гоа в Москву, среди пассажиров есть белорусы. Видимо, они, как и мы, не смогут вылететь, — говорит Галей.

Заметим, что это не единичный случай. Белоруска Анастасия Завалей вместе с подругой Галиной Кудиной отдыхала две недели в Таиланде. Они также должны были вернуться через Москву сегодня, 18 марта, сообщает Наша нива.

Девушки застряли в аэропорту Бангкока, и не знают, как быть дальше. И по всей видимости, таких беларусов по миру десятки, если не сотни.

По последним данным, транзитом россияне будут пропускать белорусов через Москву только в аэропортах Шереметьево и Домодедово — оттуда можно сразу улететь в Минск. Из Внуково в Минск вылететь нельзя — оттуда в Беларусь летала авиакомпания Utair, но перевозчик приостановил полеты до 30 апреля.

 — Информация по транзитному вылету через Москву уточняется. Будет сообщено дополнительно, — прокомментировала пресс-служба Министерства спорта и туризма.
"Белорусский партизан"
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