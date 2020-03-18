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Задерживали со стрельбой: угнавшего машину в Бресте удалось остановить на Витебщине

на границе Витебской и Минской областей задержан мужчина, похитивший машину в Брестской области

Вчера, 17 марта, в УВД Брестского облисполкома по телефону 102 поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что со двора дома неизвестный похитил автомобиль Volkswagen Transporter. 

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Вскоре сыщики уголовного розыска УВД Брестчины выяснили, что похищенный автомобиль уже находится в столице. 

В работу по розыску желтого фургона и задержанию водителя включились оперативники ГУУР МВД. Было установлено, что авто движется в Логойском районе по трассе М-3 в направлении Витебской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Минской области, оперативники и участковый инспектор милиции Логойского райотдела начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. 

После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем – по автомобилю. Когда Volkswagen остановился,  водитель попытался скрыться в лесу, но был настигнут операми.

Задержанный оказался ранее судимым 50-летним жителем Витебской области.  По предварительной информации, транспортное средство было похищено вчера ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте, передает МВД. 
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