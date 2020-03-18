Шок! Работник скорой рассказал о реальной ситуации с коронавирусом
Работник “Скорой помощи” по телефону рассказал своему знакомому о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси. Судя по разговору, он проходил еще несколько дней назад.
Аудио публикует телеграм-канал "Баста!" Запись каналу прислал один из подписчиков.
Осторожно, в разговоре присутствует ненормативная лексика.
Главное из разговора:
- Из Молодечно шесть человек с подозрением на коронавирус. В Борисове “почти заполняется больница полностью”. “Следующая больница, будем возить на Солигорск”. За сутки – 14 человек.
- Масок вообще нет, марли даже в аптеке нет при том, что они работают только два часа. “Закупили марли, будут сами шить маски, четыре слоя, работает все равно два часа, потом дезинфецируют и используют заново”.
- От врачей требуют, чтобы они никому ничего не рассказывали. “У нас все хорошо в стране”, если плохо себя чувствуете, температура – сразу обращайтесь за помощью”.
- Как только будет заполнена больница в Солигорске – людей будут свозить в тубдиспансер в Минске.
- Карантин не закрывают, ждут, пока сляжет полстраны. Запасайтесь продуктами, не посещайте места массового скопления людей!
11:07 18/03/2020
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