+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Шок! Работник скорой рассказал о реальной ситуации с коронавирусом

Работник “Скорой помощи” по телефону рассказал своему знакомому о реальной ситуации с коронавирусом в Беларуси. Судя по разговору, он проходил еще несколько дней назад.

Аудио публикует телеграм-канал "Баста!" Запись каналу прислал один из подписчиков.

Осторожно, в разговоре присутствует ненормативная лексика. 



Главное из разговора:

- Из Молодечно шесть человек с подозрением на коронавирус. В Борисове “почти заполняется больница полностью”. “Следующая больница, будем возить на Солигорск”. За сутки – 14 человек.

- Масок вообще нет, марли даже в аптеке нет при том, что они работают только два часа. “Закупили марли, будут сами шить маски, четыре слоя, работает все равно два часа, потом дезинфецируют и используют заново”.

- От врачей требуют, чтобы они никому ничего не рассказывали. “У нас все хорошо в стране”, если плохо себя чувствуете, температура – сразу обращайтесь за помощью”.

- Как только будет заполнена больница в Солигорске – людей будут свозить в тубдиспансер в Минске.

- Карантин не закрывают, ждут, пока сляжет полстраны. Запасайтесь продуктами, не посещайте места массового скопления людей!
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.
Валерий Щукин
О детях забыли...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru