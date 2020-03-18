Шок! Работник скорой рассказал о реальной ситуации с коронавирусом

Аудио публикует телеграм-канал "Баста!" Запись каналу прислал один из подписчиков.





Осторожно, в разговоре присутствует ненормативная лексика.













Главное из разговора:





- Из Молодечно шесть человек с подозрением на коронавирус. В Борисове “почти заполняется больница полностью”. “Следующая больница, будем возить на Солигорск”. За сутки – 14 человек.





- Масок вообще нет, марли даже в аптеке нет при том, что они работают только два часа. “Закупили марли, будут сами шить маски, четыре слоя, работает все равно два часа, потом дезинфецируют и используют заново”.





- От врачей требуют, чтобы они никому ничего не рассказывали. “У нас все хорошо в стране”, если плохо себя чувствуете, температура – сразу обращайтесь за помощью”.





- Как только будет заполнена больница в Солигорске – людей будут свозить в тубдиспансер в Минске.





- Карантин не закрывают, ждут, пока сляжет полстраны. Запасайтесь продуктами, не посещайте места массового скопления людей!