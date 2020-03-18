+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Самолет из Минска не долетел до столицы Казахстана

Его посадили в аэропорту Караганды и отправили всех пассажиров рейса на карантин. Решение приняло правительство этой страны

Самолет, прилетевший в Казахстан из Минска накануне ночью, был перенаправлен на посадку из Нур-Султана в Караганду. На борту находились 67 человек, все они отправлены на карантин, сообщили Vласти в среду в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

«Это единичный случай отправки самолета на посадку из Нур-Султана в Караганду. Самолет прилетел из Минска, посадили в Караганде. Это было решение правительства, они дали команду, чтобы борт посадили на карантин там», - сказал собеседник Vласти.


Он отметил, что на борту находились 67 человек, все они размещены на карантин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.
Валерий Щукин
О детях забыли...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru