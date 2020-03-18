Минздрав опубликовал приказ от 16 марта 2020 года № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». Как указано в документе, приказ создан, чтобы своевременно оказывать специализированную медпомощь пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал, а также для противоэпидемических мер в организациях здравоохранения, передает tut.by





В документе указаны больницы, где будут помогать пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал — контактам 1-го и 2-го уровней. При этом есть пометка, что коечный фонд других организаций здравоохранения в стране также может перепрофилироваться в зависимости от эпидситуации.





Например, уже известно, что в 6-й больнице Минска временно не будут оказывать помощь пациентам с травмами. Медики будут им помогать в РНПЦ травматологии и ортопедии, городской клинической больнице скорой медицинской помощи.





Круглосуточно будут работать травмпункты в городской поликлинике № 19 и центральной районной поликлинике № 2. Консультативный кабинет Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии будет работать на базе 14-й центральной районной поликлиники.





Документ предполагает, что в организациях здравоохранения, где помогают пациентам с коронавирусом и контактам 1-го уровня, в случае необходимости можно создать дополнительные посты вневедомственной охраны. Это может понадобиться для обеспечения лечебно-охранительного и санитарно-эпидемического режима.









При этом только в Минске на пациентов с коронавирусом выделяется около 1,5 тысяч коек, в том числе в городском клиническом онкодиспансере под эти нужды отдают радиологический корпус на 120 коек, то есть сотни онкобольных не получат необходимую помощь!





Полный список

Минск

пациентам с коронавирусом будут помогать





- в городской инфекционной клинической больнице (210 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации),

- 6-й городской клинической больнице (терапевтический и травматологический корпуса на 600 коек, в том числе 46 коек отделения анестезиологии и реанимации),

- 4-й городской клинической больнице (терапевтический корпус на 300 коек, в том числе 19 коек отделения анестезиологии и реанимации),

- в городском клиническом онкологическом диспансере (радиологический корпус на 120 коек, в том числе 12 коек отделения анестезиологии и реанимации).





контактам 1-го уровня будут помогать в Республиканском клиническом госпитале ИВОВ (196 коек в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации)





контактам 2-го уровня будут помогать в городском клиническом кожно-венерологическом диспансере на 290 коек, спортивно-оздоровительном комплексе «Бригантина» на 250 мест





Брестская область пациентам с коронавирусом будут помогать в Брестской областной клинической больнице (здесь в том числе в инфекционном отделении 120 коек, из них 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Брестской областной клинической больнице (здесь в том числе в инфекционном отделении 120 коек, из них 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 2-го уровня будут помогать в Брестском областном кожно-венерологическом диспансере (160 коек).

Витебская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Витебской областной клинической инфекционной больнице (156 коек, из них 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Оршанской городской центральной поликлинике (инфекционное отделение, 24 бокса в Барани).

контактам 1-го уровня будут помогать в Витебском областном диагностическом клиническом центре, отделении реабилитации «Крупенино» на 150 коек, Оршанской городской центральной поликлинике (терапевтическое отделение, 180 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации в Барани).

контактам 2-го уровня будут помогать в детском оздоровительном лагере «Радуга» на 150 мест, Витебском областном кардиологическом клиническом центре «Железняки» на 150 коек, Оршанской городской центральной поликлинике (отделение реабилитации на 200 коек в Барани).





Гомельская область пациентам с коронавирусом будут помогать в Гомельской областной инфекционной больнице (226 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Гомельской областной инфекционной больнице (226 коек), Гомельской городской клинической больнице № 1 (385 коек, в том числе 12 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 2-го уровня будут помогать в детском оздоровительном лагере «Ченковский бор» (125 мест).



Гродненская область пациентам с коронавирусом будут помогать в Гродненской областной клинической инфекционной больнице (134 койки, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).

контактам 1-го уровня будут помогать в Гродненской областной клинической инфекционной больнице (134 койки).

контактам 2-го уровня будут помогать в Гродненском областном кожно-венерологическом диспансере (80 коек).

Минская область





пациентам с коронавирусом будут помогать в городской клинической инфекционной больнице в Минске (210 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации).





контактам 1-го уровня будут помогать в Республиканском клиническом госпитале ИВОВ (196 коек, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Борисовская городская больница № 2 (200 коек, в том числе 4 койки отделения анестезиологии и реанимации).





контактам 2-го уровня будут помогать в оздоровительном комплексе, филиале Борисовского физкультурно-оздоровительного центра «Белино» на 120 мест, спортивно-оздоровительном комплексе «Бригантина» на 250 мест.





Могилевская область

пациентам с коронавирусом будут помогать в Могилевской инфекционной больнице (134 койки, в том числе 6 коек отделения анестезиологии и реанимации), Бобруйской центральной больнице (инфекционное отделение на 120 коек, в том числе 4 койки реанимации).



