Сергей Кравцов заявил об этом на заседании в среду рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает Министр просвещения соседней странызаявил об этом на заседании в среду рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает bfm.ru





Прямая трансляция сейчас доступна на сайте ведомства.





По словам Кравцова, каникулы начнутся 23 марта, а в школы дети должны вернуться 13 апреля. Министр отметил, что в школах будет организована поддержка дистанционного обучения, также будет открыт доступ к электронным учебникам.





Кроме того, чиновник сказал, что родители учащихся начальных классов смогут отправлять детей в школы, если ребенка не с кем оставить дома.