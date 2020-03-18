В России школьников отправляют на трехнедельные каникулы - белорусским властям плевать на здоровье детей!
В России объявлены трехнедельные школьные каникулы.
Министр просвещения соседней страны Сергей Кравцов заявил об этом на заседании в среду рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает bfm.ru
Прямая трансляция сейчас доступна на сайте ведомства.
По словам Кравцова, каникулы начнутся 23 марта, а в школы дети должны вернуться 13 апреля. Министр отметил, что в школах будет организована поддержка дистанционного обучения, также будет открыт доступ к электронным учебникам.
Кроме того, чиновник сказал, что родители учащихся начальных классов смогут отправлять детей в школы, если ребенка не с кем оставить дома.
Напомним, накануне в белорусских школах родителям сообщили о том, что каникулы начнутся на неделю раньше, с 23 марта, и продлятся до 6 апреля. Однако буквально за считанные часы, когда информация попала в СМИ, власти вдруг "передумали" и отменили досрочные каникулы.
И это в то время как сам Лукашенко в последнее время оккупировался в Дроздах, отменяя мероприятие за мероприятием. По неофициальной информации, его младший сын Коля школу не посещает.
"Белорусский партизан"
09:59 18/03/2020
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