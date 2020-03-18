В Беларуси запустили бесконтактную доставку еды
Нужно только указать, чтобы пакет оставили под дверью, и оплатить заказ через интернет.
«Евроопт», Menu.by, Enot-Delivery и несколько пиццерий предложили покупателям бесконтактную доставку припасов. Нужно только указать, чтобы пакет оставили под дверью, и оплатить заказ через интернет.
Сервис «Евроопта» E-dostavka.by сообщает, что делает бесконтактную доставку с 16 марта, так как «бесконтактная доставка - это забота о вашем здоровье».
Заказать можно почти все продукты, какие продаются в обычных магазинах: хлеб, мясо, мясные и молочные продукты, фрукты и овощи, бакалея, напитки, детское питание и корм для животных. Не продают алкоголь и табак. Доставку производят практически во всех городах страны, но не во всех магазинах на момент публикации есть возможность выбрать время доставки в ближайшие дни.
Бесконтактную доставку предложили также Menu.by и Enot-Delivery.by - они доставляют еду из фастфудов, пиццерий, суши-баров и ресторанов. По информации Relax.by , бесконтактную доставку также устраивают пиццерии «Темпо» и «Дoмино'с».
«Евроопт» инструктирует, как заказать такую доставку:
сделать заказ продуктов через сайт;
выбрать оплату банковской карточкой онлайн;
в примечании к заказу написать о том, что нужна бесконтактная доставка, и указать, где можно оставить продукты - например, под дверью квартиры;
также попросить бесконтактную доставку можно прямо у курьера, если тот позвонит перед приездом.
Как рассказали Relax.by в «Евроопте», сейчас там работают с проблемой высокой нагрузки на сервис доставки - был резкий непредвиденный рост заказов.
09:51 18/03/2020
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