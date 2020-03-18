В Беларуси запустили бесконтактную доставку еды

«Евроопт», Menu.by, Enot-Delivery и несколько пиццерий предложили покупателям бесконтактную доставку припасов. Нужно только указать, чтобы пакет оставили под дверью, и оплатить заказ через интернет.





Сервис «Евроопта» E-dostavka.by сообщает, что делает бесконтактную доставку с 16 марта, так как «бесконтактная доставка - это забота о вашем здоровье».





Заказать можно почти все продукты, какие продаются в обычных магазинах: хлеб, мясо, мясные и молочные продукты, фрукты и овощи, бакалея, напитки, детское питание и корм для животных. Не продают алкоголь и табак. Доставку производят практически во всех городах страны, но не во всех магазинах на момент публикации есть возможность выбрать время доставки в ближайшие дни.

Бесконтактную доставку предложили также Menu.by и Enot-Delivery.by - они доставляют еду из фастфудов, пиццерий, суши-баров и ресторанов. По информации Relax.by , бесконтактную доставку также устраивают пиццерии «Темпо» и «Дoмино'с».





«Евроопт» инструктирует, как заказать такую ​​доставку:





сделать заказ продуктов через сайт;

выбрать оплату банковской карточкой онлайн;

в примечании к заказу написать о том, что нужна бесконтактная доставка, и указать, где можно оставить продукты - например, под дверью квартиры;

также попросить бесконтактную доставку можно прямо у курьера, если тот позвонит перед приездом.



