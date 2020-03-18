Известная борьбой с так называемым тунеядским декретом гомельчанка Мария Тарасенко опять стала «трудоспособной, не занятой в экономике». Об этом женщина узнала из жировки, полученной за февраль текущего года, сообщает «Гомельская весна»





Горячее водоснабжение (подогрев воды) ей насчиатли как услугу, «обеспечивающую полное возмещение экономически обоснованных затрат». Ей предъявлено в 5,5 раз больше обычного. А с 1 мая текущего года для людей, отнесенных в категорию «трудоспособных, не занятых в экономике» в разы дорожает газ и тепло.





В прошлом году гомельчанка, являясь собственницей двухкомнатной квартиры, не стала искать пути обхода обновленного тунеядского декрета, а призвала белорусов не подчиняться его требованиям и доводить дела до суда. Суды, тем не менее, отказали женщине в рассмотрении ее претензий. И хотя власть освободила Марию Тарасенко на весь 2019 год от уплаты коммуналки по повышенным тарифам, в новом году ее предъявили те же самые претензии – или трудоустраивайся или плати!





«Я как и в прошлом году заявляю о вмешательстве государства в частную жизнь моей семьи, о принуждении меня к труду и запрещенной дискриминации по признаку моего социального статуса. Я опять пойду в суд и буду это доказывать!», - решительно заявляет Мария Тарасенко.





Добиваться гомельчанке справедливости в прошлом году помогал правозащитник Леонид Судаленко, известный как адвокат дармоедов. Сегодня он отметил, что благодаря личным усилиям Марии Тарасенко тунеядский декрет так и не заработал в прошлом году. Правительство заморозило подорожание газа и тепла до 1 мая текущего года, а вот услуга по подогреву воды уже постучалась в дома не занятых по версии власти в экономике.









«За февраль 2020 года Марии выставили тариф за подогрев воды 92 руб. за Гкал против 18 руб. до «декретного» тарифа. Как ни крути, получается более чем в пять раз, хотя опять же, как понимать такую систему расчетов, когда коммуналка дорожает сразу на 550%?», - недоумевает юрист.





Он подчеркнул важность той борьбы, которую проводит Мария Тарасенко и призывает каждого, кого власть назвала «не занятым в экономике» следовать ее примеру. Он также добавил, только полная отмена тунеядского декрета позволит избежать претензий более полумиллиона белорусов и их семей к государству в будущем.