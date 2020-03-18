В Китае по-прежнему фиксируют снижение количества заразившихся: за сутки — 13 человек. В стране выздоровели 922 человека, умерло 11. Всего в Китае с начала эпидемии 81 074 человека заразились коронавирусом, 3241 человек умер. По последним данным, показатель смертности от вируса по стране — 4 процента, пишет TUT.BY





До 17 марта в Европе была одна страна, где не обнаружили случаев заражения коронавирусом — Черногория. Вчера там зарегистрировали двух инфицированных. С 15 марта страна закрыла границы, приостановила авиасообщение, запретила перевозку пассажиров в общественном транспорте, отменила массовые мероприятия.





Эпицентром пандемии в мире является Италия, там 31,5 тысячи инфицированных, умерли 2,5 тысячи человек, выздоровел 2941 пациент. В стране на неделе планируют начать тестирование вакцины от коронавируса. На втором месте по распространению вируса в Европе стоит Испания — 11 826 инфицированных и 533 умерших, выздоровели больше тысячи пациентов. Дальше идет Германия — 9360 заразившихся, 26 умерших и 71 поправившийся. Германия призвала своих граждан не покидать территорию страны. В Украине — второй летальный случай из-за коронавируса, умерла 33-летняя женщина. Количество заразившихся в стране увеличилось до 14. Кипр (49 случаев коронавируса) с 21 марта вводит двухнедельный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Беларусь. Сербия (72 случая), которая ввела карантин и закрыла границы, возмущена недисциплинированностью граждан и объявила комендантский час для людей старше 65 лет.





Накануне первый случай коронавируса зафиксировали в Западной Вирджинии, до сих пор это был единственный штат США, где не было инфекции. Таким образом COVID-19 обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия. По последним данным, в США — 6362 инфицированных и 108 умерших, 17 пациентов выписаны.





Коронавирус добрался и до Кыргызстана, там накануне обнаружили три случая. Казахстан тем временем ввел режим карантина в Нур-Султане и Алматы. В стране зафиксированы 33 случая коронавируса.









В Австралии вводят бессрочный запрет на поездки за пределы страны и на массовые мероприятия, где более 100 участников. В стране 1332 заразившихся, 4 погибших и 8 выздоровевших.





В Беларуси за прошедшие сутки не обнаружили новых случаев инфицирования. Всего в стране 36 случаев коронавируса. Власти не стали переносить весенние каникулы в школах, а Россия (114 случаев коронавируса) закрыла границу с нашей страной.