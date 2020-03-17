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Отправить из Беларуси посылку теперь можно только в Китай и Россию

«Белпочта» приостанавливает прием посылок для отправки во все страны, кроме России и Китая.

Об этом редакции Onliner сообщили читатели. Ограничение связано с коронавирусом и, как следствие, с приостановкой авиасообщения между странами. «На сайте „Белпочты“ никакой информации я не обнаружил — так же, как нет ее и в СМИ. Позвонил по телефону 154, и они подтвердили, что да, действительно, приостановлены отправления посылок в связи с коронавирусом. Они без понятия, когда этот запрет будет снят», — поделился информацией с редакцией один из читателей.

Официальный комментарий пресс-службы «Белпочты» нам получить не удалось, однако в колл-центре предприятия информацию подтверждают:

«Да, все верно. С сегодняшнего дня мы не осуществляем прием от граждан почтовых отправлений практически во все страны. Отправить посылку пока можно только в Россию, Гонконг и Китай. В другие страны — до особого распоряжения прием посылок закрыт», — отметили в колл-центре.
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