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Что изменится в поликлиниках в связи с угрозой коронавируса. Опубликован новый приказ Минздрава

Министерство здравоохранения опубликовало новый приказ от 16 марта «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». Что предусматривает документ, узнала Intex-press.

Что изменится в поликлиниках в связи с угрозой коронавируса. Опубликован новый приказ Минздрава

Согласно новому документу медикам предлагают ограничить (исходя из возможностей поликлиник) плановые мероприятия по диспансеризации, проведение скрининговых мероприятий, в том числе маммографию, флюорографию и иные диагностические исследования, ограничить оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, оказание плановой стоматологической помощи, направление на медико-социальную экспертизу пациентов старше трудоспособного возраста.


Кроме того отделения дневного пребывания рекомендовано перепрофилировать в инфекционные отделения или кабинеты для приема пациентов с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

Врачей-специалистов (неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, кардиологов, ревматологов, гастроэнтерологов) предлагают задействовать для оказания помощи на приеме пациентов с повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний.

«Выдачу выписок из меддокументов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения нужно организовать в электронном формате»,

– говорится в документе. – «Рецепты пациентам с хроническими заболеваниями должны быть доставлены по месту пребывания или проживания, а также должны быть предусмотрены дополнительные расходы на визиты к пациентам на дому».
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