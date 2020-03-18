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Фото дня. Папа римский идет по пустынным улицам Рима молиться за излечение от коронавируса

Папа римский Франциск в воскресенье ненадолго покинул рециденцию в Ватикане и совершил визит в Рим, чтобы помолиться за исцеление от коронавируса, который унес жизни почти полутора тысяч человек в Италии.


Как сообщает пресс-служба Святого престола, сначала понтифик посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед иконой Богоматери Salus Populi Romani.

Затем Франциск прошел пешком до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там хранится распятие, которому жители Рима молились в XVI веке во время эпидемии чумы.

Папа римский шел по улицам Рима в сопровождении охраны, вокруг были только редкие прохожие. На всей территории Италии действует карантин, из-за чего многие города, в том числе и столица, полностью опустели.


"Папа Франциск помолился об окончании пандемии, которая поразила Италию и весь мир, воззвал к исцелению многочисленных больных, вспомнил жертв последних дней и попросил, чтобы их семьи нашли утешение", - сообщила пресс-служба.

Фото Reuters
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