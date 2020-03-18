По состоянию на 17 марта в Италии зафиксировали 26 062 случая заражения коронавирусом, 2503 человека умерли в результате болезни. Об этом сообщает ANSA. За один день инфицированных стало на 2989 человек больше. В то же время вылечились от коронавируса в Италии 2941 человек. 2060 человек находятся в реанимации.





В Испании число умерших от коронавируса выросло до 491 во вторник, что на 182 человека больше, чем вчера, сообщает ВВС . Число подтвержденных случаев также возросло на 2 000 до 11 178.





Во Франции власти сообщают о еще 27 смертельных случаях за последние сутки, в результате чего общее число погибших достигло 175, сообщает ВВС. 7% жертв приходится на людей в возрасте до 65 лет. В настоящее время в стране насчитывается 7 730 случаев заболевания. Рост за сутки составил 17%.





Во всех трех странах действуют жесткие ограничительные меры. Последней их ввела Франция.