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Что происходит на границе, где очередь из фур уже 12 км

Польша, Литва и Латвия приняли решение о введении карантина, страны закрыли внешние границы для иностранных граждан. Как выглядит очередь из фур в пункте пропуска Каменный Лог, смотрите на видео sputnik.by


На 12 километров растянулась очередь из фур в пункте пропуска "Каменный Лог". Виноват коронавирус: Польша, Литва и Латвия приняли решение о введении карантина, страны закрыли внешние границы для иностранных граждан. Водители признаются – просто устали.

При этом не отрицают, что очереди для "Каменного Лога" – не новость. Но обычно число машин даже в пиковые дни все же было поменьше.

Одна из жалоб водителей – отсутствие накопителя для машин. Правда, на это жалуются в и обычные дни, накопитель, убеждены дальнобойщики, мог бы сильно облегчить жизнь водителям.


Кто-то соглашается – да, антисептики при себе и руки из-за новостей о коронавирусе стали мыть чаще. Кто-то относится к коронавирусу скептически.

"Что, от других болезней меньше народа умирает? От того же самого рака, воспалений и прочего. Можно любую болезнь раздуть так. Кто-то на этом зарабатывает деньги", - считает дальнобойщик Виктор.

Сам Виктор на коронавирусе пока ни заработал, ни потерял – говорит, на его зарплату ситуация пока не повлияла.
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