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ВОЗ рекомендует парацетамол при самолечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а принимать парацетамол.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19 - ред). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал он.

По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать, пишет ru.oxu.az/

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. 
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