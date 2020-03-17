COVID-19: остановят ли призыв в армию?
Временно приостановить прохождение медицинских комиссий, чтобы обезопасить призывников, врачей и население страны, предложил Олег Волчек.
Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» направил соответствующее обращение главе администрации президента Игорю Сергеенко.
Правозащитник от имени призывников и их родителей выражает обеспокоенность распространением пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Олег Волчек считает «целесообразным принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и временно приостановить прохождение призывниками медицинского освидетельствования на призывных участках».
По его мнению, приостановка призывной кампании «позволит обезопасить не только призывников, членов призывных комиссий, врачей, но и население страны в целом».
Правозащитник призывает развернуть более широкую информационную кампанию среди граждан.
21:27 17/03/2020
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