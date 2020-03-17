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Муфтий Беларуси Али Воронович призвал мусульман молиться дома

Обращение муфтия опубликовано на сайте Islam.by


В своем обращении муфтий Духовного правления мусульман Беларуси Али Воронович сначала приводит хадис пророка Мухаммада, в которых, как считается, заложены основы эпидемиологии: «Пусть же тот, кто услышит о чуме, ни в коем случае не является туда, где она получила распространение, и пусть желание убежать от чумы не заставляет того, кто окажется в тех краях земли, где она появится, покинуть эти края».

Поэтому мы не должны быть безрассудными. В нашу обязанность перед Аллахом входит предотвращение распространения опасных заболеваний, пишет Али Воронович. В многих странах приняты меры по ограничению скоплений людей во время массовых богослужений. Многие мечети закрыты, а ученые опубликовали фетвы о дозволенности молитвы дома во время эпидемии. Вместе с тем, уже известны случаи, когда заражение людей происходило именно в мечети.

В связи с этим, обращаюсь к мусульманам Беларуси соблюдать некоторые правила поведения, целью которых является предотвращение вреда для своего тела и окружающих людей.

Соблюдайте правила личной гигиены, пойте руки и лицо с мылом, совершайте омовение.

Избегайте мест большого скопления людей. По возможности максимально ограничьте своё передвижение.

Если вы чувствуете признаки болезни, не приходите в мечеть, чтобы не стать источником заражения. Больному разрешается молиться дома. Для оказания медицинской помощи обратитесь к врачу.

Собираясь в мечеть, берите с собой личные коврики для молитвы.

Исходя из вышесказанного, муфтий Али Воронович рекомендовал верующим совершать молитву дома.
"Белорусский партизан"
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