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Завтра, 18 марта, изменится маршрут поездов, курсирующих в приграничном сообщении с Россией

Маршрут поездов, курсирующих в приграничном сообщении с Россией изменится с 18 марта.

 Составы будут следовать до последней приграничной станции на территории Беларуси. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-центре БЖД.


Маршруты скорректированы в связи с временным ограничением на въезд иностранных граждан, в том числе и белорусов, на территорию России, который продлится с 18 марта по 1 мая текущего года.

Так, поезда № 6641/6644, № 6643/6646 Витебск — Рудня – Витебск будут курсировать по маршруту Витебск — Заольша – Витебск.

Поезда № 6184/6183, № 6186/6185 Орша — Красное – Орша будут следовать до Осиновки.

Поезда № 6545/6546 Кричев — Сураж – Кричев — до станции «Белынковичи».

В пресс-центре Белорусской железной дороги отметили, что неиспользованные билеты можно будет сдать в билетные кассы ж/д вокзалов без дополнительных плат и сборов. Стоимость проездного документа будет возмещена в полном объеме. Сроки возврата билетов не ограничены.

Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД или по телефонам: 105 (в Беларуси), +375 222 39 25 47 (для пассажиров, находящихся за пределами страны).
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