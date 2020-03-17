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Анна Заворотнюк удивила фанатов сенсационным заявлением

Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что ее мать снимется в новом сериале

Старшая дочь тяжелобольной актрисы намекнула, что её мать может скоро полностью поправиться.

Об этом девушка сообщила в своем аккаунте Инстаграм.

После поездки в Италию дочь Заворотнюк вернулась к обычной жизни. Анна стала вести Инстаграм, делать новые фотосессии, посещать светские мероприятия. 

Уже такое поведение красноречиво доказывает, что здоровье Анастасии улучшилось. А сегодня её старшая дочь намекнула на скорую выписку из клиники.

Одна из фанатов под свежим снимком Анны написала:

Знаете мою мечту? Моя мечта увидеть вашу прекрасную и красивую маму в новом сериале и вообще на телевидение, дай Бог ей здоровья, она прелесть!

На это Анна Заворотнюк ответила: «Так и будет!».

Фанаты звезды сериала «Моя прекрасная няня» шокированы свежими новостями о здоровье своей любимицы. Они верят, что скоро и правда Анастасия будет работать и растить дочь.

Напомним, прошлой весной у Заворотнюк нашли рак мозга последней стадии.
belnovosti.by
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