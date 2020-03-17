В Краснодоне, который теперь находится под контролем самопровозглашенной "Луганской народной республики", есть огромный музей, посвященный молодогвардейскому подполью. При экспозиции – бронзовые бюсты шести его лидеров. Всем им присвоено звание Героя Советского Союза, так как большинство членов антифашистской организации были расстреляны вскоре после ареста оккупационной администрацией, пишет svoboda.org





Сегодня существуют две другие "Молодые гвардии": называющаяся так молодежная организация партии "Единая Россия" и "молодгвардейцы" – главная молодежная организация "ЛНР", возникшая после событий 2014 года. Борьба с "фашистами" или "карателями", как называют украинскую армию сторонники поддержанного Россией сепаратизма в Донбассе, тоже питается мифом о "Молодой гвардии". Когда Украина стала независимой, миф этот на какое-то время забылся, но в начале 2000-х возродился снова – после прихода к власти в Луганской области Александра Ефремова и его сторонников, влившихся в Партию регионов экс-президента Украины Виктора Януковича. Украинские власти тогда даже на официальном уровне объявили о торжествах по поводу 65-летия подпольной организации.





Одним из тех, кто пытался развенчать миф о "Молодой гвардии" или по крайней мере поставить его под сомнение, был активист Организации украинских националистов (ОУН) Евгений Стахов (он был национал-демократом и политическим оппонентом Степана Бандеры). Посмотрев фильм "Молодая гвардия" в США, где он жил в эмиграции после отъезда из Украины, Стахов написал статью, в которой был возмущен, что Фадеев вывел его как негативного героя – Евгения Стахевича, согласно роману и фильму якобы предавшего подпольщиков. О том, что роман Фадеева возникал благодаря дружбе с генералом КГБ Анатолием Торицыным, известно давно. Исполнитель роли Олега Кошевого в фильме "Молодая гвардия" Владимир Иванов в автобиографической книге "Самая дорогая роль" описывает свое знакомство с Торицыным, который показывал ему книгу с такой дарственной надписью Фадеева: "Дорогому Анатолию Васильевичу Торицину, чья самоотверженная и честная работа по выявлению деятельности "Молодой гвардии" послужила источником к написанию этой книги. Ал.Фадеев. 14.09.47г., г. Москва".





Евгений Стахов считал, что его имя в книге появилось благодаря имевшимся у КГБ документам о националистическом подполье Донбасса. Он даже через суд пытался обелить свое имя, но адвокаты Фадеева настаивали, что Евгений Стахевич – вымышленный персонаж.





С тем, что в Донбассе во время Второй мировой войны существовало националистическое антифашистское сопротивление, соглашается и в прошлом луганский журналист Михаил Бублик, ныне живущий в Северодонецке. Он много лет писал о "Молодой гвардии" и имел доступ к архивным документам луганского СБУ, которые впоследствии были вывезены в Киев. В интервью он рассказывает о том, есть ли в архивах упоминание о комсомольском подполье, названном "Молодая гвардия", а также о существовании подполья ОУН:





– Я уроженец Донбасса, и когда мне было 12 лет, наш класс ездил в Краснодон. Приехали и смеялись над фильмом "Молодая гвардия". Уже тогда возникло сомнение в правдивости этой истории. И вот в 2001 году пресс-секретарь луганского СБУ приглашает меня познакомиться с делом профессора Ворошиловградского педагогического института (Ворошиловград – советское название Луганска. – РС) Максима Бернацкого. Максим Иванович был профессором кафедры украинского языка, он с богатой биографией, был членом Центральной рады, затем сотником в полку, который охранял Петлюру. И вот мне дали его дело – дело руководителя областной организации ОУН времен немецкой оккупации. В процессе допроса следователи Калганов и Коган спрашивают: "Кто вас завербовал?" Тот говорит: "Я фамилию не знаю, приехал такой Евгений, и он мне предложил возглавить газету "Нове життя". И я от него узнал, кто такие бандеровцы, что они воюют и против Советов, и против немцев".





После этого я стал внимательнее изучать эту тему. Что интересно, все эти дела мне показывали во времена правления Кучмы. За несколько лет до этого мне дали посмотреть дело о "преступлениях перед пролетариатом" следователя краснодонской полиции Михаила Кулешова, канонического предателя "Молодой гвардии" Геннадия Почепцова и его отчима Василия Громова (всех троих НКВД арестовал после прихода в Луганск Красной армии в 1943 году, впоследствии они были приговорены к расстрелу военным трибуналом за пособничество немцам. – РС). Ну, и там еще был некто Чернышов, которого оправдали. И в этом деле очень много было интересного. В нем нестыковка как с официальной версией, так и с версиями тех, кто оспаривал официальную, – нет там следов "Молодой гвардии".









Я читал допрос Геннадия Почепцова. Его арестовали фактически сразу, когда в Краснодон вошла Красная армия – это февраль 1943 года. И на всех допросах до июля он не знает ни о какой "Молодой гвардии", хотя он ее якобы предал, а говорит только о подпольной организации "Молот". Ну вот не знает он никакой "Молодой гвардии", и только где-то в июле ему подсказывают. Я не помню, когда появилась первая статья Фадеева, может, она как раз к тому времени и появилась, когда "Молодая гвардия" уже прогремела на всю страну. А до этого Почепцов уверенно говорит о "Молоте", о том, как он его якобы предавал. Ведь по сути единственное, что он сделал, – это написал начальнику шахты №1-бис записку: "Я знаю об этой организации и готов о ней рассказать". Но ни одной фамилии в этом послании не назвал. Записку он написал, когда начались аресты – после того, как так называемые молодогвардейцы ограбили машину с рождественскими подарками солдатам вермахта. Почепцов, когда узнал об арестах, побежал с запиской к начальнику шахты, причем лично его не встретил, а отдал записку жене... Аресты начались 27 декабря, побежал он к директору 28-го, а арестовали его только 5 января. А после этого они уже начали друг друга сдавать, причем, судя по показаниям и следователя полиции Кулешова, и Почепцова, пыток никто не применял, сдавали друг друга охотно все подряд. Только Любовь Шевцова никого не сдала, держалась вызывающе, и когда ее вывели на расстрел в Ровеньках, встретила это мужественно, пощады не просила.





– Значит, подпольная организация существовала, просто она не называлась "Молодая гвардия". Какую деятельность она вела?





– Они развешивали листовки, написанные от руки, несколько листовок обнаружила полиция. И повесили где-то два красных флажка. Биржа, о пожаре в которой рассказывается в романе, действительно горела, но о том, что к этому приложили руки подпольщики, ничего не известно. Еще они собирали оружие. Но оружие собирали все – считалось, что оно пригодится, не помешает. Известно о бандитизме, начавшемся из-за этого оружия после войны. А больше ничего не известно.





– А что вам удалось узнать из архивных дел о подпольной организации украинских националистов в Донбассе, существовала ли она?





– Из дела Максима Бернадского известно, что он возглавил газету, одновременно возглавил областную "Просвиту" и курсы украинского языка. Это были 1942–43 годы. С помощью этих организаций, легально действовавших при немцах, в основном осуществлялась пропаганда украинских идей, но помимо этого Стахов прислал Бернацкому своих людей: Теодора Личмана, Митрофана Иванова и некую Оксану. Я позже прочитал, что ее на самом деле звали Мария Ляшко. Чем они занимались, Бернацкий конкретно не сказал, только что они разъезжали по области. По его словам, в организацию входили до тысячи человек. Ясно, что выступать напрямую против любой из двух армий в Донбассе было нереально.





– Вы говорите, что членов националистического подполья была тысяча человек, а в организации "Молот"?





– По показаниям Кулешова, который называет "Молодую гвардию" с самого начала, их было 70 человек. Почепцов называет 17 человек, с которыми он так или иначе контактировал. Он знал, конечно, что их гораздо больше, чем 17, но этих он знал лично и их перечислил.





– На основании этих материалов, насколько я понимаю, вы сомневаетесь в том, что существовала "Молодая гвардия". Вы считаете, что миф о борьбе в подполье придуман?





– Похоже на то, что это спецслужбы придумали. Первое сообщение о том, что немцы расстреляли подпольную комсомольскую организацию, появилось в дивизионной газете от 16 февраля, через два дня после того, как в Краснодон вошла Красная армия. Эта газета есть на стенде в музее "Молодой гвардии". Там говорится, что найдены трупы молодых людей, которых расстреляли немцы. То есть уже с 16 февраля началась волна патриотических публикаций о том, что на оккупированной территории было мощное сопротивление... Так вот, я нигде не нашел следов этого мощного сопротивления. И если мы от "Молодой гвардии" отвлечемся, то где действительно действовали подпольные организации, так это в Красном Луче, вернее, во всем нынешнем Антрацитовском районе.









Немецкое наступление к декабрю выдохлось, в Донбассе оно остановилось на самом крае Донецкой области, Харьков был еще ими не занят. Наступление немцев под Харьковом началось в 1942 году. И, как и положено, НКВД начал готовить свое подполье. Было создано три отряда: в Красном Луче, в Боково-Антраците и Ивановке. В районе Красного Луча обширные лесные массивы, там много заброшенных шахт, то есть там можно прятаться до нового пришествия. Когда немцы зашли – подпольщики Красного Луча сразу пошли сдаваться. В Боково-Антраците они собрались в лесу и отправили своего человека, какую-то девушку, к руководителю подполья за инструкциями. Девушка, никуда не сворачивая, сразу направилась в жандармерию, которую возглавлял Петр Голофаев. Их сразу же накрыли. И только в Ивановке, где глухомань, одни леса, есть пещеры, они просидели до ноября, а потом обстреляли немецкий поезд. После этого Голофаев собрал людей, и в ходе боя ранили комиссара Пацука. Пацук, тяжело раненный, всех выдал, и все, их ликвидировали. После этого сопротивление больше никак не проявлялось.





Голофаева в 1947 году каким-то образом заполучил НКВД, тогда уже преобразованный в МГБ, и его допрашивали и по делу краснодонского подполья, и по делу Красного Луча. Он ездил по всему Донбассу и говорил, что везде было тихо. Хотя с конца 1960-х и в 1970-х, при Щербицком, первом секретаре Компартии Украины, создали многотомный труд "История городов и сел Украинской ССР", и там говорится, что чуть ли не в каждом городе, в каждом районе находились какие-то патриоты, подпольщики. Там рассказывается о Марии Богатыревой, которая написала лозунг "Долой фашистских оккупантов! Смерть Гитлеру!". Ее взяли. По советской версии – казнили, а по версии людей, которых допрашивали, она погибла в концлагере в Красном Луче. Во время допросов она раскрыла свою организацию. И когда ее раскрыли, немцы выяснили, что ее члены ничем не занимались, а только обсуждали, что хорошо бы собрать оружие и перейти линию фронта.





– Вы говорите, что подполье во время оккупации было подавлено. И, за исключением тех нескольких эпизодов, о которых вы упоминаете, даже существовавшая в реальности организация "Молот" другую деятельность, судя по архивам, не вела. То есть Фадеев выдумал всю эту историю, основываясь на том, что в Краснодоне были расстреляны молодые люди?





– Да, так и есть. Но тут еще вот какой момент. Музеем "Молодой гвардии" в Краснодоне заведовал Анатолий Григорьевич Никитенко, он с 1974 года по 2013-й им руководил. Так вот, я у него лично спрашивал: "Если бы существовала такая организация, какие должны были быть документы? Ну, во-первых, документы самой "Молодой гвардии" – существуют такие в природе?" – "Нет, – говорит, – не существуют". Есть письма из тюрьмы арестованных якобы молодогвардейцев, но никаких документов непосредственно "Молодой гвардии" нет. Часть их арестовали в Краснодоне, часть – Любовь Шевцову и Олега Кошевого – взяли в Ровеньках, в другом районе. Есть ли документы в материалах дел, которые вела полиция, или гестапо, или СД? Нет таких документов. И третье. Голофаев сумел убежать и обосноваться аж в Бразилии. Он и подобные ему могли оставить воспоминания, что они знают о "Молодой гвардии", о том, как они боролись с подпольщиками. И этого нет. И только дела НКВД, МГБ, ну, и громадный музей в Краснодоне – тысячи посетителей в месяц.





– Почему, несмотря на то, что движение сопротивления существовало и в других городах, именно в Краснодоне возник миф о героизме комсомольцев?





– Ну, во-первых, вся пропаганда строится на мифах. Краснодон – один из первых городов, освобожденных Красной армией, и очевидно, что решили, раз уже это есть, то выстраивать легенду про краснодонское подполье. Историк Валерий Снигирев говорит о том, что мощное подполье было в Нежине, оно было советское, чисто комсомольским его нельзя назвать. Однако после Краснодона, очевидно, было указание не создавать никаких других мифов и на этом строить всю пропагандистскую политику. Ну, и плюс Фадеев – глава Союза писателей. В других местах не нашлось человека такого ранга. Фадеев тут самый главный. Он дальше не поехал, а обосновался на квартире у Елены Николаевны Кошевой. И в его книге комиссаром подполья был Кошевой. Хотя 16-летний пацан никак не мог быть комиссаром... тот же Туркенич – офицер Красной армии, Машков служил в армии. И вдруг 16-летний пацан – комиссар? Анекдот какой-то.





– Этот миф о "Молодой гвардии" сыграл определенную роль и в событиях 2014 года.





– Еще как! У нас в области до 2014 года и начиная с 1998-го, когда Ефремова назначили главой Луганской госадминистрации, всем управляли выходцы из комсомольской номенклатуры. Ефремов вокруг себя собрал бывших первых секретарей горкомов, райкомов, и вся эта компания другого не знала, они сплотились на том, что они были в комсомоле. В Донецкой области бандиты заключили союз с опытной номенклатурой типа Рыбака, который возглавлял донецкий горсовет, Близнюка, который был первым секретарем Краматорского горкома партии. Хозяйственники вступили в соглашение с олигархом Ахметовым, который сам не успел сильно запачкаться в криминале, а его дядюшка – Брагин – вполне себе. И в Донецке такого не было. У них там памятник Кобзону поставили и легенды основывали на реальных событиях и людях. А в Луганской области ничего такого предложить не смогли. Там поэтому была комсомольская организация и руководители – бывшие комсомольцы.



