Видеофакт: Внучка Лукашенко снялась в проекте БТ
На БТ-1 вновь стали повторять ролики из телепроекта Белтелерадиокомпании «Беларусь помнит». В одном из них снялась внучка главы государства Дарья Лукашенко.
Проект «Беларусь помнит» был снят к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщает tut.by. Дарья Лукашенко снималась в ролике, посвященном Зинаиде Корж, где сыграла главную героиню.
Зинаида Корж попала на фронт в 14 лет. Как сестра милосердия на своих хрупких плечах вынесла с поля боя десятки раненых солдат, отбила атаку фашистов, бросив в немецкий танк бутылку с зажигательной смесью. Помимо медали «За отвагу», Зинаида Корж награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
20:07 17/03/2020
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