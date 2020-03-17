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В Могилеве коммунальники нашли клад: 3 тысячи советских рублей

При сносе ветхих сараев в Ленинском районе Могилева коммунальники нашли "клад" - несколько пачек трехрублевых советских купюр. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник ЖЭУ-13 Татьяна Коропова.


"Купюры нашли сотрудники ЖЭУ во время субботника, когда сносили ветхие сараи в районе улицы Строителей", - отметила она.

Деньги были перетянуты резинками и запакованы в целлофановые пакеты. Сохранились они плохо, многие банкноты покрылись плесенью, из-за этого их не удалось пересчитать. Однако люди, обнаружившие находку, предположили, что сумма составила около 3 тыс.

"Были предположения, что этих денег в советское время хватило бы на покупку машины. Даже спорили, что можно было купить - "Волгу" или "Запорожец", - поделилась Татьяна Коропова. - Дальнейшая судьба находки нам неизвестна: деньги оставили там же, где их нашли".

В Могилеве продолжают сносить ветхие сараи. Раньше их использовали жильцы близлежащих домов для хранения дров. Сейчас в Ленинском районе уже снесли более 100 таких построек.
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