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Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут

Весенние школьные каникулы переноситься не будут, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

"В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально сообщаю: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме", - сказал Игорь Карпенко.

Весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля. 
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